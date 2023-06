Der amerikanische SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) Grammarly hat neue Funktionen für seine gleichnamige Lösung zur Korrektur geschriebener Texte in englischer Sprache vorgestellt. Zur Verbesserung der Ergebnisse setzt das Unternehmen zudem immer stärker auf eine generative künstliche Intelligenz (KI).

Neu ist zum Beispiel "Knowledge Share". Die Funktion soll Definitionen wichtiger Business-Begriffe sowie Links zu relevanten Dokumenten und Kontakten direkt im Dokument anzeigen. Der Hersteller hat bereits ein weiteres Update angekündigt, dass für eine Integration von Lösungen anderer Anbieter in Knowledge Share sorgen soll. Die Angestellten müssen dann nicht mehr zwischen mehreren Programmen wechseln, wenn sie einen englischsprachigen Text verfassen. Zunächst will Grammarly Atlassian Confluence sowie Google Drive integrieren.

Ebenfalls neu sind die "App Functions". Sie sollen die Kunden dabei unterstützen, direkt über Grammarly Aktionen in Anwendungen anderer Firmen auszuführen. Beispiele dafür sind bislang Asana, Atlassian Jira Software und Calendly. Damit lassen dann etwa neue Projektaufgaben in Asana erzeugen oder Tickets in Jira erstellen.

Grammarly hat seit vergangenem Jahr auch eine Niederlassung in Deutschland. Am Vertrieb der SaaS-Lösung interessierte Händler können sich im Partnerbereich auf der Webseite des Unternehmens informieren.