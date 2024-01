Chapentiers Nachfolger als Geschäftsführer ist Tilmann Gramß, der zusätzlich die Stelle des Director Service Management für Computacenter Deutschland übernahm.

Gramß kam bereits 2018 zu Computacenter, um die Service Management Unit für Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt zu leiten. Ab 2021 war er für die Delivery Leadership in Deutschland zuständig, also für die Qualität, die Kosten sowie für die Relevanz der Managed Services von Computacenter.

Davor war der Manager fast 15 Jahre lang bei IBM tägig - auf verschiedenen Fach- sowie Managementpositionen. Unter anderem verantwortete er dort die globale Near- und Offshoring-Aktivitäten sowie die Security-, Risk- und Compliance Unit in Deutschland. Seine berufliche Laufbahn startete Gramß 1998 als IT-Spezialist bei der Deutschen Bank.

Die Ernennung zum Geschäftsführer ist für ihn beruflich und persönlich ein bedeutender Schritt, und er freut sich nun, weiterhin zum Erfolg von Computacenter beitragen zu können: "Ich blicke gespannt und motiviert auf meine neue Rolle als Director Service Management, in der ich ab sofort für alle Services verantwortlich zeichne, die in Deutschland erbracht werden", so Gramß.

Nach den beiden Personalwechseln bilden nun Bernd Charpentier (Sprecher der Geschäftsführung), Karl-Heinz Reitz (Geschäftsführer Human Resources) und Tilmann Gramß (Geschäftsführer Service Management) die neue Spitze von Computacenter Deutschland.



Mehr zu Computacenter:

Doppelspitze für Public-Kunden

Charpentier rückt auf

Zuwachs um 18,6 Prozent im Jahre 2022

Niedersachsen als Kunde