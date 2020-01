Die Deutsche Telekom wird besonders treuen DSL-Bestandskunden demnächst ein attraktives Upgrade-Angebot machen. Sie dürfen dann kostenlos ihren DSL-Zugang auf 250 Mbit/s aufrüsten und sparen dabei bis zu 480 Euro in den ersten 24 Monaten. Auf den bereits online verfügbaren Aktionsseiten heißt es: "Herzlichen Dank für Ihre Treue - nutzen Sie mehr Speed ohne Aufpreis! Wechseln Sie jetzt zu MagentaZuhause XL".

Das Angebot wird es für Besitzer der folgenden Tarife geben: MagentaZuhause S, MagentaZuhause Lund MagentaZuhauseXL.

Im Rahmen der Aktion dürfen die Wechsler zum alten Preis für 24 Monate mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 100 MBit/s im Upload surfen. Beim Wechsel von MagentaZuhause S(16 Mbit/s im Download, 2,4 Mbit/s im Upload) auf die neue Supervectoring-Geschwindigkeit von 250 Mbit/s fallen dann für 24 Monate monatliche Kosten in Höhe von 34,95 Euro statt 54,95 Euro an, was einer Preisersparnis von 480 Euro entspricht.

Beim Wechsel von MagentaZuhause M(bis 50 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upstream) fallen monatliche Kosten in Höhe von 39,95 Euro statt 54,95 Euro an, was einer Preisersparnis von 360 Euro in den ersten zwei Jahren entspricht. Der Wechsel von MagentaZuhause L (100 Mbit/s im Download, 50 Mbit/s im Upload) bei der Treueaktion kostet in den ersten zwei Jahren monatlich 44,95 Euro statt 54,95 Euro, was einer Ersparnis von 240 Euro entspricht.

Bei MagentaZuhause XL ist jeweils eine Internet-Flat und eine Telefonie-Flat ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz enthalten. Nach Ablauf der 24 Monate fallen dann monatlich 54,95 Euro an.

Bei allen diesen drei Angeboten steigt also der monatliche Preis nach Ablauf von 24 Monaten.



Mit welcher Geschwindigkeit Sie bei der Telekom mit DSL an Ihrer Adresse surfen können, erfahren Sie auf telekom.de/schneller. Eine Übersicht der aktuell bei der Telekom verfügbaren DSL-Tarife finden Sie auf dieser Seite.

