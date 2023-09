Der Webhoster OVHcloud verspricht seinen Managed-Hosting-Kunden ab sofort eine bessere Leistung ohne Aufpreis. So erhalten sowohl Neu- als auch Bestandskunden automatisch eine höhere CPU-Leistung und mehr Arbeitsspeicher. Außerdem verwendet das Unternehmen beim Verkauf eines neuen Posting-Pakets jetzt immer SSD-Speicher, was den Zugriff auf die Webseite beschleunigt. Auch die Datenbank hat das Unternehmen für "die meisten Kunden" vergrößert.

Ein neues Starter-Paket richtet sich zudem an eine technisch weniger versierte Zielgruppe. Sie erhalten vom Start weg ein vorinstalliertes Wordpress, so dass sie sofort mit dem Veröffentlichen ihrer Inhalte loslegen können. Ebenso enthalten sind ein GByte Speicherplatz, zwei E-Mail-Adressen, ein SSL-Zertifikat sowie eine für das erste Jahr kostenlose Domain. Der Preis für das Starter-Paket beginnt bei 0,99 Euro ohne Mehrwertsteuer.

Darüber hinaus erhält jeder Kunde bei der Registrierung einer Domain statt den bisherigen 10 MByte Speicher nun 100 MByte sowie eine E-Mail-Adresse. In Zukunft will OVHcloud seine Shared-Hosting-Pakete noch leistungsfähiger machen. Details dazu veröffentlichte das französische Hosting-Unternehmen aber noch nicht. Seit dem Frühjahr bietet OVHcloud auch KI-Dienste aus der Cloud an.