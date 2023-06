Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet über eine spektakuläre Erweiterung für Amazon Prime. Demnach will Amazon seinen Prime-Kunden einen kostenlosen oder zumindest preiswerten Mobilfunk-Service anbieten. Prime-Kunden könnten damit kostenlos mobil telefonieren, wie Bloomberg von gut informierten Kreisen erfahren haben will. Vorerst aber nur in den USA, sofern der Deal überhaupt zustande kommt.

Deutsche Prime-Nutzer dürften zunächst also nicht in den Genuss einer Mobilfunk-Flatrate kommen. Andererseits führt Amazon Neuerungen und Preiserhöhungen für Prime meist zuerst in den USA ein, bevor diese dann auch in andere Staaten kommen. Insofern ist nicht auszuschließen, dass eine solche Mobilfunk-Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt auch in das deutsche Prime-Angebot integriert wird.

Verhandlungen laufen noch

Amazon würde darüber mit mehreren Mobilfunk-Providern in den USA sprechen, und zwar mit Verizon Communications Inc., T-Mobile US und Dish Network Corporation. Dish investiert seit drei Jahren massiv in den Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes, wie das Wall Street Journal berichtet.

Amazon möchte bei den Gesprächen herausfinden, welcher Provider das günstigste Angebot macht. Danach würde Amazon über die konkrete Ausgestaltung des Angebots entscheiden. Die Rede ist von einer Mobilfunk-Flatrate für 10 Dollar pro Monat oder aber sogar von einer völlig kostenlosen Mobilfunk-Nutzung. In jedem Fall aber nur für Amazon-Prime-Kunden.

Ausgang ungewiss

Allerdings sei derzeit noch völlig ungewiss, ob das Mobilfunk-Angebot für Prime-Kunden tatsächlich zustande kommt; die Verhandlungen laufen bereits seit zwei Monaten. Es sei möglich, dass die Verhandlungen scheitern und es zu keinem Mobilfunk-Angebot für Prime-Kunden kommt.

Zudem dementierte ein Amazon-Sprecher gegenüber der US-amerikanischem IT-Nachrichtenseite Techcrunch die Pläne für ein Mobilfunk-Angebot für Prime-Kunden. Auch Verizon und T-Mobile dementierten diesbezügliche Verhandlungen. AT&T, mit dem Amazon ebenfalls gesprochen haben soll, lehnte einen Kommentar dazu ab.

Massive Konsequenzen

Sollte der Deal aber gelingen, wäre Amazon mit einem Schlag in den USA einer der größten Mobilfunk-Anbieter überhaupt; denn Amazon hat fast 150 Millionen Prime-Kunden in den USA. Zudem dürften in den USA die Preise für Mobilfunkverträge massiv sinken.

Das ist der Grund

Der Zweck hinter dem Angebot dürfte offensichtlich sein: Amazon will sein Prime-Angebot aufwerten und damit für Kunden attraktiver machen. Denn zuletzt hatte Amazon deutlich die Preise für das Prime-Angebot erhöht. In den USA kostet das Prime-Jahres-Abonnement 139 Dollar, also umgerechnet knapp 130 Euro. In Deutschland zahlen Prime-Kunden 89,90 Euro im Jahr. (PC-Welt)