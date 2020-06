Bechtle hat die Archivsoftware "FileLock" und die "Blocky for Veeame"-Lösung zum Schutz vor Ransomware-Attacken in das eigene Portfolio aufgenommen. Beide Lösungen wurden von Grau Data, einem Softwarehaus in Schwäbisch Gmünd, entwickelt.

Blocky for Veeamerstellt kontinuierlich Backups, um im Falle der ungewollten Verschlüsselung der der Daten nach einer Ransomware-Attacke, diese Daten wieder unverschlüsselt zur Verfügung zu stellen zu schützen. Hier verspricht Grau Data, dass Backup-Daten nur von der dedizierten Backup-Software über Fingerprint-Authentifizierungsverfahren verändert werden dürfem. Alle anderen Schreibzugriffe inklusive die von Ransomware werden konsequent unterbunden. Damit ist Blocky nach Ansicht des schwäbischen Softwarehauses die letzte Verteidigungslinie für Windows-Systeme, um Datenverluste zu verhindern.

FileLock ist eine plattformunabhängige Archivierungssoftware zur gesetzeskonformen finalen Speicherung von Informationen. Dabei werden die Daten mit einem unveränderlichen WORM-Schutz versehen, so dass sie im Anschluss zwar uneingeschränkt lesbar, aber nicht mehr veränderbar sind.

Herbert Grau, Geschäftsführer bei Grau Data, freut sich schon, zwei unserer Kernprodukte dem großen Kundenkreis von Bechtle einfach und schnell zur Verfügung zu stellen: "Mit Bechtle haben wir einen sehr kompetenten Partner an unserer Seite, der Kunden optimal beim Ransomware-Schutz von Backup-Daten und im Bereich moderner Archiv-Lösungen unterstützt."