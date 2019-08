Seine größte Ausdehnung erreichte das Filialnetz von Gravis 2014: Damals hatte der Eigner Mobilcom-Debitel die Anzahl der Gravis-Stores auf 33 ausgebaut und durch die Übernahme des Wettbewerbers weitere 12 Standorte hinzugefügt. Statt der angedachten weiteren Expansion folgte nach der Übernahme erst einmal eine Konsolidierung des bestehenden Filialnetzes auf zuletzt 38 Standorte.

Nun meldet Gravis wieder eine Neueröffnung - und das mit einem Doppelschlag: Ab sofort haben Gravis-Kunden die Möglichkeit, auch in Göttingen und Halle beim größten Apple Händler Deutschlands einzukaufen. Die neuen Stores sind zentral in den Innenstädten gelegen und legen neben einem umfangreichen Angebot an Apple-, Musik- und Digital-Lifestyle-Produkten einen großen Wert auf persönliche Beratung.

Augenmerk auf Service vor Ort

Jan Sperlich, Geschäftsführer von Gravis, freut sich über die Neueröffnungen: "Mit dem neuen Stores in Göttingen und Halle bauen wir unsere Position in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt weiter aus und bieten allen Apple- und Technikfans mit Beratung, Produktangebot und Repair Service ein echtes Rund-um-Sorglos-Angebot." So gibt es in beiden neuen Stores ein eigenes Technik Center für Reparaturen vor Ort. Das Analysieren von Fehlerursachen, Ermitteln von Reparaturbedarf sowie die Prüfung von Gewährleistungs- beziehungsweise Garantieansprüchen kann sofort im Geschäft erledigt werden.

Der Store in Göttingen befindet sich in der Prinzenstraße 4, das Geschäft in Halle in der Großen Ulrichstraße 27. Die Teams begrüßen von Montag bis Freitag 10:00 - 18:30 Uhr sowie Samstag von 10:00 - 16:00 Uhr ihre Kunden. Unter dem Motto "40 Stores - 40 Produkte" feiert Gravis die Neueröffungen mit speziellen Angeboten.