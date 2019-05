Gravis, der größte Apple Händler Deutschlands, eröffnet neue Stores unter dem Namen "Phoneworx by Gravis" und will damit seine Historie als Anbieter für autorisierte Reparaturen in einem neuen Storekonzept weiterschreiben. Neben Apple werden hier auch Samsung und Huawei Serviceleistungen angeboten. "Phoneworx by Gravis" bietet autorisierte Reparaturen mit Originalteilen zum Beispiel für Display-, Batterie- oder Feuchtigkeitsschäden sowie passendes Zubehör und ausgewählte Hardware. Dabei steht die persönliche Beratung an erster Stelle.

Gravis ist als größter von Apple autorisierter Service Provider in Deutschland mit vor Ort Repair in allen Stores und eigenem Technik Center bereits ein etablierter Ansprechpartner. Seit 2012 gehört Gravis im Mobilfunkkonzern Freenet zu der Handelskette Mobilcom-Debitel. Mit "Phoneworx by Gravis"expandiert der Apple-Händler im Bereich Reparatur und Service und deckt Standorte ab, in denen derzeit keine Stores ansässig sind.

Start mit zwei Stores

"Wir sind bereits heute einer der größten Servicepartner in Europa in Bezug auf die Reparatur für iPhones, MacBooks und Tablets. Mit unserem neuen Storekonzept können wir unser Know-how nun noch mehr Gravis Kunden in ganz Deutschland vor Ort zur Verfügung stellen", erklärt Jan Sperlich, Geschäftsführer von Gravis.

Zu den Serviceleistungen gehören Reparaturen von Smartphones, Laptops und Tablets, Datenrettung, Ankaufservice und vieles mehr. Außerdem ist ausgewählte Hardware in den Stores vorhanden. Die Experten setzen vor Ort auf Know-how und Qualität im Reparaturservice, bei dem der Fokus auf den Marken Apple, Samsung und Huawei liegt. "Phoneworx" hat den ersten Store bereits am 6. Mai 2019 in der Hauptstraße 25/27 in Dresden eröffnet. Ein weiterer Store öffnet am 13. Mai in Flensburg, Holm 47.