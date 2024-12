Der enorme Preisverfall bei Solarkomponenten hatte den im nordrhein-westfälischen Nettetal beheimatete Anbieter von Solarenergie und -speicher sowie Solarthermie hart getroffen. Das Unternehmen musste im Juli 2024 beim Amtsgericht Krefeld einen Insolvenzantrag stellen (ChannelPartner berichtete).

Mit in den Insolvenzstrudel geriet auch die die Bossewerk-Tochter GreenAkku. Der Online-Shop für Solarprodukte wurde unter Sanierungsmaßnahmen weitergeführt. Nun scheint der Geschäftsbetrieb erst einmal gesichert, da mit einem dem Investor Nice Valley Energy ein neuer Eigentümer gefunden wurde. Der Name der neuen Eigentümergesellschaft erinnert dabei stark an eine direkte Übersetzung des Firmenstandorts Nettetal.

Nice Valley Energy aus Nettetal

Der Geschäftsführer Wolfgang Felzen der Nice Valley Energy GmbH & Co. KG ist kein Unbekannter: Wolfgang und Thorsten Felzen sowie Boris Burchert gründeten 2010 Bosswerk. 2012 kam dann GreenAkku als Bosswerk-Onlineshop dazu.

Felzen betont, dass der Insolvenzantrag vor allem dem enormen Preisverfall bei Solar- und Heimspeichern geschuldet war. "Maßnahmen zur Effizienzsteigerung machen nun eine Weiterführeng möglich", bekräftigt der neue GreenAkku-Chef. Der Geschäftsbetrieb könne nun reibungslos mit gesicherter Finanzierung fortgeführt werden.

