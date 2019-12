Fachhandelspartner, die bei Ingram Micro Dell-Umsätze machen, können nun zusätzlich von einem neuen Incentive profitieren. Nach der letztjährigen "Alleskönner-Kampagne" heißt es dieses Mal unter dem Motto "Grenzenlos Dell Technologies" Punkte zu sammeln. Bis zum 15. April 2020 können sich Reseller bei "Grenzenlos Dell Technologies - Cross Product Challenge" registrieren und sich die Chance auf attraktive Gewinne sichern.

Auch bei der neuen Kampagne zählen alle Umsätze aus der umfassenden Dell Technologies Produktpalette - von Clients über Server sowie Storage im Entry-, Mid- und High-End-Segment bis hin zu Flash und Hybrid Flash. Dabei werden alle Umsätze berücksichtigt, die im Zeitraum vom 15. Oktober 2019 bis einschließlich 15. April 2020 gemacht wurden. Darüber hinaus können zusätzliche Punkte durch die Teilnahme an regelmäßigen Quizfragen auf der Landingpage oder bei weiteren Aktionen erworben werden.

Alle Punkte lassen sich in Lose umwandeln, die an der Ziehung für den Hauptgewinn teilnehmen. Dabei gilt: Mit steigender Losanzahl erhöht sich die Chance zur Teilnahme am "Meet your Heroes"-Trip in das Dell Technologies Executive Briefing Center nach London. Neben dem Hauptgewinn gibt es weitere attraktive Preise, die in drei Etappen an die jeweils drei Top Performer vergeben werden.

Interessierte Reseller können sich unter www.ingrammicro.de/grenzenlosdell über das aktuelle Incentive von Ingram Micro und Dell Technologies informieren und sich kostenfrei zur Teilnahme registrieren. Bereits die Anmeldung wird mit einem ersten Los vergütet. Weitere Fragen beantwortet das Dell Technologies-Team von Ingram Micro per E-Mail an DellEMC@ingrammicro.com oder telefonisch unter 089/4208 2020.