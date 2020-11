Die Corona-Krise ist für die Verbundgruppe Synaxon ein "Brandbeschleuniger für die Fortbildung und Vernetzung" ihrer Partner. Wie das Unternehmen mitteilt, verzeichne man für das interne Fortbildungsprogramm Synaxon Akademie seit März 2020 einen Anstieg der Teilnehmerzahlen um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Wenn man der Pandemie etwas Positives abgewinnen will, dann ist es die große Bereitschaft der Synaxon Partner diese Zeit für Fortbildung und Vernetzung zu nutzen", erklärt dazu Vorstandsassistent Fabian Grünkemeier.

Die Synaxon IT.Partner Geschäftsführertagung im Mai 2020 war die erste große Veranstaltung die von einer Präsenzveranstaltung in eine virtuelle Veranstaltung abgewandelt werden musste. Im Vorjahr fanden sich dazu circa 100 Teilnehmer zusammen. Durch die Digitalisierung der Veranstaltung in 2020 waren es über 300 Teilnehmer.

Fast wie ein Live-Event

Das erstmals virtuell durchgeführte Managed Service Forum Ende September 2020 setzt diesen Trend mit 300 Teilnehmern fort. Auch hier führt die Digitalisierung der Veranstaltung zu einer Verdopplung der Teilnehmerzahl im Vergleich zu 2019. Und das bei einer guten Gesamtnote der Veranstaltung von 1,97 im Schulnotensystem. Über eine professionelle Messe Ausstellung (expo IP) mit virtuellen Räumen, einer Cafeteria und der Möglichkeit der Erstellung einer individuellen Agenda stehe einer solchen Veranstaltung dem ursprünglichen Format fast nichts nach, so die Verbundgruppe.

Nicht nur diese beiden Veranstaltungen zeigen den deutlichen Zuwachs an Teilnehmern. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 konnte die Akademie der Synaxon über 5.000 Teilnehmer verzeichnen. Dies ist eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 3.100 Teilnehmer an dem Event teilnahmen.