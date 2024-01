So geht es nicht weiter! Der Vertrieb hat 2023 trotz schwierigem Umfeld seine Ziele erreicht, beschwert sich aber über die in die Jahre gekommenen, langsamen und schweren Notebooks. Der Chef, der auch Gründer und Eigentümer des Unternehmens ist, entscheidet schnell: Alle 12 Angestellten im Vertrieb bekommen ein neues, leistungsfähiges, schlankeres und leichteres Notebook.

Jetzt soll bestellt werden. Unklar ist jedoch, welches Modell das richtige ist. Also spricht man das Systemhaus oder den Fachhändler an, mit dem man schon in der Vergangenheit öfter gute Erfahrungen gemacht hat. Ärgerlich, wenn der dann tagelang mit dem Hersteller kommunizieren muss, welche Modelle er zu welchen Konditionen anbieten kann - denn schließlich will er für seinen Kunden das Beste herausholen. Und wenn dann ein Angebot vorliegt, hat es sich der Kunde noch einmal anders überlegt und möchte nun doch ein Modell, dass ein ganz bestimmtes, anderes Merkmal aufweist. Das Spiel geht also vor vorne los …

Attraktive Projektpreise für Kleinstmengen

Das muss nicht sein. Mit den Instant Mini Bids von Dell Technologies bekommen Reseller in Deutschland jetzt sofortige Information zu Projektpreisen für Kleinstmengen (von 2 bis 30 Stück). Abgewickelt werden die Instant Mini Bids über die Distribution (ALSO, Ingram Micro, Siewert & Kau und TD SYNNEX). Je nach Distributor laufen sie über dessen Dell Technologies Team oder den Partner Account Manager. Händler, die bereits Log-in-Daten für deren Webshops haben, können die Funktion sofort nutzen, Neukunden können nach einer unkomplizierten Registrierung loslegen.

Im jeweiligen Webshop sehen Reseller direkt, welche Modelle mit welcher Ausstattung zu welchen Preisen verfügbar sind. Im Angebot sind Client-Solutions-Produkte der Reihen Latitude, OptiPlex und Precision Workstations (all powered by Intel®), sowie zugehörige Services. Bei einer Projektbestellung im Rahmen der Instant Mini Bids lassen sich die attraktiven Preisrabatte direkt ermitteln. Dazu ist lediglich die Eingabe des Namens und der Adressdaten des Endkunden erforderlich.

Die Abwicklung im Webshop erlaubt zuverlässige Preisauskünfte und Bestellungen rund um die Uhr. Die Lieferung ist dann vielleicht schon bei Ihrem Kunden, bevor Sie anderswo herausgefunden hätten, ob und wenn ja welchen Projektpreis sie für Ihren Kunden bekommen können.

Werden Sie jetzt Reseller von Dell Technologies und profitieren Sie sofort von den attraktiven Projektpreisen - oder entdecken Sie als Dell Technologies Reseller die Möglichkeiten der Instant Mini Bids(PDF).