Nachdem Whatsapp seinen Messenger vor kurzem in der Beta erst um ein neues Gruppen-Feature für bis zu 512 Nutzer erweitert hat, arbeitet der Entwickler nun an einer weiteren neuen Funktion für Gruppen-Chats.

Gruppen können heimlich verlassen werden

Wollten Nutzer bislang einen Gruppen-Chat verlassen, wurden über diesen Schritt alle Gruppen-Mitglieder über einen Systemhinweis im Chat-Verlauf informiert. Das Verlassen von Gruppen soll in Zukunft auch heimlich möglich sein. Wie eine aktuelle Beta-Version von Whatsapp vermuten lässt, werden künftig nur noch die Gruppen-Administratoren informiert, wenn ein Nutzer eine Gruppe verlässt. Im Chat-Verlauf wird kein Systemhinweis mehr angezeigt. Für alle anderen Gruppen-Teilnehmer ist die Telefonnummer des Nutzers, der aus einer Gruppe ausscheidet, aber nicht mehr sichtbar.

Feature ist Teil der Desktop-Beta

Hinweise auf diese neue Funktion liefert ein Screenshot aus der Desktop-Beta von Whatsapp. Das Feature wird seinen Weg jedoch wahrscheinlich in Kürze auch in die Whatsapp-Betas von iOS und Android finden. In einem zukünftigen Update sollen mehr Nutzer das neue Feature sehen. Wann die Funktion für alle Whatsapp-Nutzer ausgerollt wird, ist noch unklar. (PC-Welt)