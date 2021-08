In einigen Bundesländern sind die Sommerferien bereits zu Ende und die Schüler müssen wieder die Schulbank drücken. Dass es dabei häufig an der adäquaten IT-Ausstattung der Schulen mangelt, hat die Corona-Pandemie eindrucksvoll gezeigt.

Mit der Back2School-Kampagne will Also registrierte Partner zum Schuljahresbeginn mit Produkten zu besonders günstigen Einkaufskonditionen für ihre Schul-Kunden unterstützen. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, den technischen Standard in Schulen und Bildungseinrichtungen aufrecht zu erhalten und gezielt weiter auszubauen.

Gemeinsam mit namhaften Herstellerpartnern, die Produkte und Lösungen für den Bildungsbereich im Portfolio haben, startet der Grossist am 16. August die Back2School Kampagne, die bis zum 12. September 2021 läuft. Teilnehmende Also Partner sollen von kurzen Lieferzeiten und reduzierten Preisen oder von Also Bonus Club Punkten profitieren. Unter anderem nehmen die Herstellerpartner Acer, Asus, HP, HPE, Intel, Jabra, Lenovo, Samsung, Targus und Zotac an der Back2School Kampagne teil und bieten ihre Produkte im Aktionszeitraum vergünstigt an.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht der entsprechenden Produkte hält als auf der Aktionsseite www.also.de/back2school bereit.

