Aldi verkauft ab dem 28. Mai 2020 den Multimedia-PC Medion Akoya E32006, der sich sogar für Gelegenheitsspieler eignen. Dank der guten Ausstattung ist der Rechner ein echtes Schnäppchen: Zentrale Komponente ist die APU AMD Ryzen 3 3200G mit vier Prozessorkernen und Taktraten zwischen 3,6 bis 4 GHz. Besonders interessant am 3200G ist die integrierte Grafikeinheit AMD Radeon Vega 8, die genug Leistung für Gelegenheitsspieler bietet.

Klar, flüssiges Zocken mit den höchsten Qualitätseinstellungen ist mit einem Onboard-Grafikchip bei vielen Spielen nicht drin, das sollte jedem klar sein. Mit der AMD-CPU können Sie aber viele Spiele in Full-HD-Auflösung mit mindestens 30 Bildern/s zocken. Beliebte Spiele wie CS Go, DOTA oder LOL laufen sogar in höchster Detailstufe flüssig. Wer leistungshungrige Games rückelfrei zocken will, muss allerdings beim Aldi-PC die Grafikqualität herunterschrauben und die Auflösung auf 720p reduzieren.

Zur weiteren Ausstattung des Medion Akoya E32006 gehören 8 GB Arbeitsspeicher und eine schnelle PCI-Express-SSD mit 256 GB Speicherplatz. Mit an Bord sind WLAN-ac, Bluetooth 4.2, ein Multikartenleser für SD-, MC- und MMC-Speicherkarten sowie Maus und Tastatur. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert - Sie können also gleich loslegen.

An Anschlüssen bietet der Aldi-PC am Front-Panel des Gehäuses 2 x USB 3.0, 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer und den Kartenleser. Auf der Rückseite stehen 1 x USB-C 3.1 Gen2, 1 x USB-A 3.1 Gen2, 4x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0 , 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Front Line Out, 1 x Mic, 1x 5.1 Audio Out zur Verfügung.

Der Medion Akoya E32006 ist ab 28. Mai für 399 Euro bei Aldi Süd erhältlich.



Einschätzung:Der Preis ist generell günstig, vergleichbar ausgestattete PCs wie der Captiva Power Starter R53-404 kosten mit 411 Euro etwas mehr und bieten dafür auch eine größere 512-GB-SSD. Allerdings fehlt diesen Angeboten WLAN und Bluetooth - und Windows 10 ist auch nicht vorinstalliert.

Die Konfiguration des Medion Akoya E32006 ist für einen Einsteiger-PC fürs Homeoffice, einfache Multimedia-Aufgaben und gelegentliches Gaming sinnvoll gewählt. Einziger Kritikpunkt ist der Arbeitsspeicher. Die Taktfrequenz nur bei 2666 MHz und könnte etwas höher sein. Zudem ist nur ein Modul verbaut, sodass sich nicht der flotte Dual-Channel-Modus nutzen lässt. Ein späteres Upgrade mit einem weiteren 8-GB-Modul ist also empfehlenswert.