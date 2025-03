Mittlerweile ist dies auch bei IT-Dienstleistern ein übliches Verfahren: ein Investor geht, ein anderer ersetzt ihn. So geschehen bei Connexta und Glueckkanja. Nun hat auch Equistone Partners Europe seine Finanzbeteiligung an der Timetoact Gruppe an den strategischen Investor H.I.G. Capital veräußert. Damit möchte der IT-Dienstleister sein zukünftiges Wachstum sichern.

Seit Equistone Partners' Einstieg im Mai 2021 hat der Cloud-Spezialist elf Akquisitionen getätigt und dadurch sein Dienstleistungsangebot erweitert. Gleichzeitig konnte Timetoact seine Marktposition in der DACH-Region festigen (22 Standorte) und sogar in Spanien und Ungarn Niederlassungen eröffnen. Mit der Unterstützung von Equistone Partners gelang dem IT-Dienstleister die Integration der elf übernommenen Unternehmen. So wurden beispielsweise aller IT-Systeme innerhalb der Gruppe vereinheitlicht und die Weichen für weitere Übernahmen gestellt. Der Jahresumsatz stieg auf 230 Millionen Euro an.

Die künftigen Akquisitionen sollen nun mit den Finanzmitteln des neuen Investors H.I.G. Capital (verwaltetes Kapital: 67 Milliarden Dollar) erfolgen. Zum Vergleich: Equistones Fonds haben derzeit ein Gesamtvolumen von knapp zehn Milliarden Euro. Das bisherige Timetoact-Führungsteam bleibt an Bord und hofft, mit dem neuen strategischen Partner weiter wachsen zu können. Gleichzeitig bedankt man sich beim den scheidenden Finanzinvestor:

"Wir haben enorme Erfolge erzielt. Innerhalb von nur 3,5 Jahren haben wir unseren Umsatz sowie Gewinn mehr als verdreifacht - dank der hervorragenden Unterstützung und finanziellen Rückendeckung der Equistone Fonds", sagt Felix Binsack, Gründer und Co-Geschäftsführer der Timetoact-Gruppe. Sein gleichgestellter Kollege Frank Fuchs freut bereits sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Investor: "Mit H.I.G. Capital haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere zukünftigen Wachstumspläne zu realisieren."

Moritz Treude, Partner bei Equistone, sieht Timetoact mit dem neuen Investor "hervorragend für die Zukunft aufgestellt". H.I.G.-Geschäftsführer Nishant Nayyar will nun "die nächste Phase der Expansion" bei dem IT-Dienstleister einläuten.

Der Verkauf der Timetoact-Anteile muss noch durch die Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Über die Einzelheiten der Transaktion haben alle drei Parteien Stillschweigen vereinbart. Es ist aber davon auszugehen, dass Equistone dabei einen guten Schnitt gemacht hat.



