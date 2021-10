Die meisten der Angriffe auf die Gesundheitseinrichtungen seien jedoch abgewehrt worden, teilten das israelische Gesundheitsministerium und die Cyberbehörde mit. Das Krankenhaus Hillel Jaffe in der Küstenstadt Chadera nördlich von Tel Aviv kämpft allerdings seit Tagen mit den Folgen eines Angriffs mit Ransomware. Wer hinter diesen Angriffen steht, ist noch unklar.

Im Fall des Krankenhauses Hillel Jaffe wurden am Mittwoch zentrale Systeme lahmgelegt und ein Lösegeld verlangt. Man arbeite weiter daran, die Datensysteme der Klinik schrittweise und sicher wieder in Gang zu bringen, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag.

Nach Medienberichten war das Personal in der Zwischenzeit gezwungen, auf alternative Systeme umzusteigen und bei der Patientenaufnahme "mit Stift und Papier zu arbeiten". Die Polizei nahm in dem Fall strafrechtliche Ermittlungen auf. (dpa/rw)