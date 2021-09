Nachhaltige Wirtschaft: Einige Unternehmer in Deutschland treiben in punkto Klimaschutz die Politik vor sich her, sie verpflichten sich selbst zur Dekarbonisierung ihrer Wertschöpfungskette. Es sind aber noch nicht genug, die Ressourcen und finanzielle Mittel allokieren, um Veränderung herbeizuführen. Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, dass Unternehmen sich zu den Pariser Klimazielen verpflichten, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ihres Geschäftsmodells obsolet werden zu lassen?