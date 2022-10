Das Experten-Team der Herweck AG in der BU Telekom um Vertriebsleiter Thomas Bauer verstärkt sich mit Evren Ercan in der Region Süd. Der gelernte Kaufmann ergänzt seit 24. Oktober 2022 die Business Unit Telekom als Area Sales Manager Region Süd unter der Leitung von Richard Röder. Damit stehen bei Herweck fünf Außendienstler exklusiv für die Betreuung ihrer deutschen Telekomfachhändler bereit.

Ercan startete seine Karriere bei Vodafone, wo er sich vom Filialleiter bis zum Vertriebsbeauftragten für Partneragenturen hocharbeitete. 2011 machte er sich mit eigenen Vodafone Premium Stores im Stuttgarter Raum selbstständig. Dazu kamen ab 2014 zwei Telekom Shops, die er als Geschäftsführer leitete. Damit bringt Ercan nicht nur seine Expertise aus dem Vertrieb mit, sondern kennt auch die täglichen Herausforderungen der TK-Händler.

"Wir wissen, dass neben den Zahlen, Daten und Fakten vor allem die Menschen zählen", so Thomas Bauer, Head of Sales Business Unit Telekom bei Herweck. "Unsere Mitarbeiter sind das, was den Unterschied macht. Probleme zu verstehen und Teil der Lösung zu sein, Chancen zu bieten und verlässlich zu agieren. Mit Evren Ercan in unserem Team folgen wir genau dieser Maxime!"