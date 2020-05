Am Freitag, den 29. Mai 2020, verspricht die Aetka Communication Center AG aus Hartmannsdorf, die mit Abstand beste Party zu liefern. Nach dem Corona-Credo "Jeder für sich und alle gemeinsam" gibt es ab 19:30 Uhr für Partner und Mitarbeiter in der Firmenzentrale das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000er Jahren sowie Wunschhits live powered by Radio Q.

Aetka-Fachhändler erhalten einen Link ins Studio und können der virtuellen Party per Kopfhörer, Smartphone, Laptop oder am TV beiwohnen, wo immer sie gerade sind. Ein Live-Chat ermöglicht zudem den Austausch untereinander.

Außerdem startet das Geburtstagskind am Dienstag, den 2. Juni 2020, in Zusammenarbeit mit Herstellern und Netzbetreibern den „Jubelsale“. Über zwei Wochen erhalten hier Aetka-Fachhändler in Form von Flash-Sales und Aktionstagen attraktive Angebote für Hardware, Netze und Dienstleistungen.

Jubeltarif zum 20. Geburtstag

Im Rahmen der Feierlichkeiten kommt mit dem Aetkasmart Allnet Flat Premium ein limitierter Premiumtarif heraus, der exklusiv von Aetka-Fachhändlern ab Anfang Juni in Form ihrer „Hausmarke“ vermarktet werden kann. Der neue 24-Monatstarif richtet sich an private Endkunden und kann bis einschließlich 31. August 2020 geschaltet werden.

Mehr Informationen zu Angeboten und Aktionen erhalten Fachhändler über ihren Kundenbetreuer und im Online-Tool Karlo.