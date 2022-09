Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Christoph Richter an, der die Epson Deutschland GmbH nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat und nun beim Display-Spezialisten i3-Technologies als Regional Manager DACH arbeitet. Hakan Ulunam berichtet in seiner neuen Position an Michael Rabbe, Head of Sales Video Projectors DACH & Nordics bei Epson.

Ulunam führt ein Team aus neun Vertriebsexperten des Bereiches Projektion uns soll die Fachhandelspartner der Region stärken und so die Marktanteile des japanischen Herstellers vergrößern. Zuvor hat der gelernte IT-Systemkaufmann vier Jahre als Senior Key Account Manager profunde Marktkenntnisse erworben und eine Vielzahl großer Projekte erfolgreich gemanagt. Zuvor war er in leitenden IT-Funktionen an Schulverwaltungen sowie beim Education-Spezialist Urano tätig.

"Epson ist ein sehr innovatives Unternehmen und langjähriger Weltmarktführer im Markt Projektion und ich freue mich sehr auf die Herausforderung, in neuer Position dessen Lösungen weiterhin erfolgreich zu vermarkten", sagt Hakan Ulunam, Sales Video Projectors DACH bei Epson. "Durch die Fokussierung meines Teams auf die nachhaltigen Epson-Technologien werden wir unseren Kunden aus Industrie und Öffentlicher Hand zusammen mit den Handelspartnern erstklassige Lösungen zur Umsetzung auch anspruchsvoller Projekte anbieten."