Infinigate, Technologieplattform für Cybersicherheit, Cloud und Netzwerkinfrastruktur, meldet für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro und eine positive Prognose für die zweite Hälfte. Trotz des anhaltend schwierigen makroökonomischen Klimas, konnte Infinigate um 14 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres wachsen. Analysten schätzen für die nächsten Jahre eine Wachstumsrate von über 10 Prozent für den globalen Cybersecurity-Markt.

Weitere positive Trends identifiziert

Während die MEA-Region durch den 2022 übernommenen VAD StarLink stärkster Wachstumsmotor ist, zeigt Europa Anzeichen einer Verbesserung. Hier sei das Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr, wobei Großbritannien an der Spitze stehe, heißt es weiter aus der Schweizer Zentrale. Die neu ausgewiesene APAC-Region erzielte durch die Übernahme von Wavelink im Juli 2024 ebenfalls ein gutes Resultat.

Zurückzuführen sei der positive Trend auf ein günstigeres wirtschaftliches Umfeld, anhaltendes Wachstum bei Cybersicherheit, ein erweitertes Portfolio sowie ein expandierendes Netzwerk von Channel-Partnern. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres sieht Infinigate eine weitere Verbesserung der Marktbedingungen, die mit Investitionen in die Erweiterung des MSSP-Angebots und dem weiteren Wachstum des Unternehmensportfolios mit führenden Cybersecurity-Vendoren ergänzt wird. Die ersten Anzeichen deuten auf eine starke Performance im Oktober hin. Zudem werde das Automatisierungs- und Digitalisierungsprogramm optimiert, um die Effizienz der Produkt- und Servicebereitstellung zu steigern.

Globales Bewusstsein für Cyber-Resilienz

"Wir sind optimistisch, dass unsere Investitionen in starke Partnerschaften mit Herstellern und Channel-Partnern zu besseren Ergebnissen führen werden, wenn wir in die zweite Jahreshälfte eintreten, in der sich die Wirtschaft hoffentlich weiter erholt", erklärt Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Group. "Wir wollen das anhaltende Wachstum des Cybersecurity-Marktes nutzen, der angesichts der zunehmenden Cyber-Risiken und des wachsenden globalen Bewusstseins für die Notwendigkeit, die Cyber-Resilienz zu verbessern, ein vorrangiger Investitionsbereich für alle Unternehmen sein wird - wie NIS2, CRA und DORA zeigen."

"Die Ergebnisse des ersten Halbjahres, die ein deutliches Wachstum über dem durchschnittlichen Markttrend zeigen, sind eine solide Basis, auf der wir aufbauen können", so Kristiina Leppänen, CFO der Infinigate Group. "Unser Umsatzwachstum ist das Ergebnis unserer Investitionen in unser Portfolio, unserer starken Partnerschaften und unserer operativen Exzellenz vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Wir gehen von einem anhaltenden Wachstum aus und erwarten, dass sich die stetige Erholung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres fortsetzt."

"Unser Erfolg ist vor allem auf unser umfangreiches Portfolio sowie unsere enge Partnerschaft mit einer steigenden Zahl von führenden Cybersecurity-Herstellern zurückzuführen", sagt Denis Ferrand-Ajchenbaum, CGO der Infinigate Group und Managing Director von Infinigate Cloud. "In den letzten sechs Monaten haben wir sechs neue Vendoren hinzugewonnen und unsere Zusammenarbeit mit weiteren sechs bestehenden Anbietern ausgebaut. Unser zukünftiges Wachstum basiert auf unserer starken Pipeline, mit Infinigate Cloud als wichtigem Aktivposten, und auf unserer Rolle als innovativer Managed Security Services Distributor (MSSD), im Einklang mit dem erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Managed Security Services, bei denen der Channel eine zentrale Rolle spielt."