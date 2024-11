Der bayerische Zubehörspezialist Hama GmbH & Co KG stellt ein komplett überarbeitetes Tastaturen-Sortiment vor. Zwanzig neue Modelle sollen die Kundenwünsche vom Einstiegs- bis zum Premiumsegment abdecken. Damit wolle man für jeden Anwendungszweck die perfekte Ausrüstung liefern, sei es mit sanftem und leisem Anschlag, mit stärkerem Druckpunkt, hör- und spürbar, mit oder ohne Kabel, mit Zahlenblock oder platzsparend ohne. Im Fokus standen dabei Qualität, Preis, Komfort sowie Design, erklärt Hama.

Spezielle Taste für KI

Als einer der Ersten habe Hama eine spezielle Funktionstaste für Microsoft Copilot, den KI-Assistenten des US-Herstellers, integriert. Als "Assist-Taste" gekennzeichnet, werden damit sämtliche neuen Tastaturmodelle versehen. Stimmen die Systemvoraussetzungen des PCs und ist Copilot installiert, lässt sich per Tastendruck auf die künstliche Intelligenz von CPU und Software zugreifen.

Auch ohne KI-Ausstattung passen die neuen Tastaturen ins PC-Setup. Dann öffnet die "Assist"-Taste die Startseite von Windows. So gerüstet für die Zukunft wurde in Richtung Nachhaltigkeit noch ein weiterer Schritt gemacht, indem die Batterien bei den Funktastaturen und auch die Kabel bei den USB-Tastaturen ausgewechselt werden können. Verkauft werden die Eingabegeräte zudem in plastikfreien, FSC-zertifizierten Verpackungen.

Online-Aktion für den Point-of-Sale

Für mehr Aufmerksamkeit und zur Stärkung der Nachfrage im Handel, startet Hama ab sofort eine Kampagne in den sozialen Medien, bei der sich fünf Wochen lang alles um die Fokusprodukte des neuen Tastaturen-Sortiments dreht. Am PoS überzeugen die neuen Produkte mit aufgeräumtem und informativen Design in nur fünf Verpackungsgrößen, was für eine ordentliche Erscheinung an der Verkaufswand sorgt.

Mehr über die technischen Details, Unterschiede und Sets sowie Preise des Tastaturen-Sortiments bietet Hama unter diesem Link.