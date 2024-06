Die neue Überwachungskamera der Hama GmbH & Co. KG sei mehr als nur zuverlässiger Bilderlieferant, wirbt das Monheimer Unternehmen. Das smarte WLAN-Modell ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit Infrarot-Nachtsichtfunktion, Bewegungsmelder, Geräuscherkennung sowie Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Damit kann sie gleichzeitig als Gegensprechanlage genutzt werden. Die Stromversorgung wird über ein 12 Volt-Netzteil geregelt.

Robuste Technik

Das neue, smarte Hama-Modell kommt mit einer 110 Grad-Weitwinkel-Linse, die gestochen scharfe Bilder in Full-HD-Qualität liefern soll. Damit hat man in Verbindung mit der Hama Smart-Home-App den Hauseingang, die Garageneinfahrt oder auch die tobenden Kinder im Garten via Smartphone immer live im Blick. Sie ist mit IP65 gegen Staubeintritt und Dauerregen geschützt.

Wird eine Bewegung erkannt, startet automatisch die Videoaufzeichnung mit MPEG 4 und bis zu 25 Bildern pro Sekunde, die entweder auf einer Micro-SD-Karte bis 128 GB oder - leider kostenpflichtig - in der Cloud gespeichert wird. Über die Bewegungs- und die Geräuscherkennung werden gleichzeitig Push-Nachrichten aufs Handy gesendet. Mikrofon und Lautsprecher in der Überwachungskamera ermöglichen es, den Besuch vor der Haustür nicht nur zu sehen, sondern auch über 2-Wege-Audio mit ihm zu kommunizieren.

Praktische Multi-User-Funktion

Die Multi-User-Funktion erlaubt bei Bedarf mehreren Personen den Zugriff auf die Kamera und die App. Das kann beispielsweise im Urlaub oder bei Krankheit ein großer Vorteil sein, weil dann Verwandte, Freunde oder Nachbarn bei Bedarf schnell reagieren können. Es wird kein zusätzliches Gerät wie Hub oder Gateway benötigt, da die Kamera per WiFi-Direkt über das 2,4 GHz-Band und WPA2 mit dem Router verbunden wird. Zum Betrieb wird mindestens Android 6 oder iOS 11 benötigt, eine PC-App wird nicht angeboten. Auch eine LAN-Verkabelung ist nicht möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Die Hama 176645 WLAN-Kamera in Weiß und die Hama 176646 WLAN-Kamera in Schwarz-Silber sind bei Hama, im Online-Versand und im Fachhandel für je 89 Euro, unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer, erhältlich. Mehr Informationen zur Hama 176645 und Hama 176646 gibt es unter den jeweiligen Links.