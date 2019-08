Ab dem 14. September 2019 genügen die Nummer der Kreditkarte, deren Ablaufdatum und der dreistellige Prüfcode nicht mehr für Käufe im Netz, ein zusätzliches Element ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. das bereitet vor allem kleineren Online-Händlern Kopfzerbrechen.

"Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist deutlich komplizierter, die wenigsten Verbraucher kennen sie. Der Handel muss sie den Kunden erklären, weil die Banken diese Aufgabe teilweise nur unbefriedigend erfüllen", kritisierte Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland (HDE). Vor allem kleinere Onlinehändler könnten unter Druck geraten, wenn Kunden genervt abwanderten, falls ab 14. September 2019 das Bezahlen per Kreditkarte im Netz nicht reibungslos funktioniere. "Dadurch könnten große Online-Plattformen ihre Position weiter ausbauen", warnte Binnebößel.

»

Systemhauskongress CHANCEN

Das Motto des diesjährigen "CHANCEN"-Kongresses lautet "Shape your customer's journey". Am 28. und 29. August 2019 werden wir in Düsseldorf herausfinden, wie sich die Beziehung zwischen Kunde und IT-Dienstleister derzeit wandelt.