Peripheriespezialist Logitech geht mit einer neuen Führungskraft ins Jahresende: Ab 1. Dezember 2023 wird Hanneke Faber dem Schweizer Unternehmen vorstehen. Die Niederländerin soll zunächst in der Logitech-Zentrale in der Schweiz tätig sein, bevor sie im nächsten Jahr ins Silicon Valley umzieht.

Faber löst Interims-CEO Guy Gecht ab, der seine Tätigkeit als Interims-CEO bis zum 1. Dezember fortsetzt, bevor er seine Aufgaben im Vorstand, einschließlich der Leitung des Technologie- und Innovationsausschusses, wieder aufnimmt.

Erfahrung in der Konsumgüterbranche

Hanneke Faber kommt aus der Konsumgüterbranche. Zuletzt leitete sie als Group President den 14-Milliarden-Dollar schweren Bereich "Nutrition" bei Unilever. Ihr Verantwortungsgebiet erstreckte sich auf mehr als 150 Länder und umfasste globale Marken wie Knorr und Hellmann's, Forschung und Entwicklung, das B2B-Geschäft von Unilever Food Solutions sowie eine Lieferkette mit rund 60 Fabriken und Vertragsherstellern in aller Welt.

Vor ihrer Zeit bei Unilever war Faber Chief Commercial Officer beim Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize. Dort brachte sie den E-Commerce-Bereich in die weltweiten Top-50. Vor ihrer Tätigkeit bei Ahold Delhaize hatte sie international verschiedene Führungspositionen bei Procter & Gamble inne. Unter anderem war sie dort Vice President und General Manager von Pantene, Head & Shoulders und Herbal Essences sowie Vice President und General Manager von Beauty Care. In dieser Funktion führte sie die Marke Max Factor in China ein.

Hybridarbeit, Videokonferenzen, Gaming und Streaming

Wendy Becker, Aufsichtsratsvorsitzende von Logitech, erwartet von Faber, dass sie die Innovationskraft, für die Logitech bekannt sei, weiter fördert und "die einzigartige Unternehmenskultur" weiterentwickelt. "Auf diese Weise werden wir das volle Potenzial von Logitech für langfristiges Wachstum ausschöpfen und den Wert des Unternehmens für alle unsere Stakeholder steigern", meint Becker.

Die künftige Logitech-Chefin sieht großes Potenzial und neue Möglichkeiten in den Bereichen Hybridarbeit, Videokonferenzen, Gaming und Streaming. "Ich kann mir keine spannendere Zeit vorstellen, um am zukünftigen Wachstum des Unternehmens teilzuhaben", erklärt sie.

