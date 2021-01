Trend Micro nimmt größere Umbesetzungen in seinem Führungsteam in Deutschland vor. Davon profitiert auch der Channel, der mit Linda Haase und Nicholas Pook für zwei Bereiche neue Verantwortliche bekommt, die Trend Micro stärker in den Vordergrund rücken will.

Hannes Steiner übernimmt als Vice President Germany die Verantwortung für die Geschäfte des IT-Sicherheitsanbieters in Deutschland. Steiner war 2016 Senior Director Sales Germany bei Trend Micro. Seine neue Aufgabe übernimmt er von Frank Schwittay. Der hat sie bisher "nebenher" erledigt und kann sich künftig ganz auf den Job als Vice President Europe konzentrieren. Damit wird die deutsche Niederlassung also aufgewertet.

Im Channel-Team von Trend Micro ist Linda Haase nun Enterprise Account Managerin MSP. In der Funktion soll sie neue Partner für Trend Micro gewinnen und bestehende MSP-Business erweitern. Dabei steht der Ausbau des Partner-Geschäftsmodells für die Worry-Free-Plattform im Mittelpunkt. Haase bringt dafür langjährige Erfahrung im Sales und im Channel mit. Sie war zuvor unter anderem sieben Jahre bei Check Point und als Regional Partner Manager für DACH und Osteuropa bei Vectra AI.

Nicholas Pook kennt Trend Micro aus seiner Zeit bei Ingram Micro, wo er als Business Development Manager für Cloud- und Cyber-Sicherheit auch für den Aufbau des Trend-Micro-Business verantwortlich war. Über den Umweg als Major Account Manager Großkunden aus dem Kommunalbereich bei Check Point kam er nun zu dem japanischen Anbieter. Bei Trend Micro nimmt er als Cloud Alliance Partner Business Manager beim Ausbau des strategischen Cloud-Business im Channel eine wichtige Rolle ein. Zudem ist er für Weiterentwicklung und Pflege der strategischen Allianzen mit den bedeutenden Cloud-Anbietern verantwortlich.

Mit Kay Buchheister bringt zu Trend Micro 14 Jahre Erfahrung bei Check Point mit, wo er als Global Account Manager den Bereich Finance mit aufgebaut hat und in den vergangnen sechs Jahren als Team Leader Finance verantwortete. Sein Fokus lag auf der strategischen Kunden- und Partnergewinnung im Bereich Finance sowie der langfristigen Entwicklung dieser Kunden. Mit ihm an Bord will Trend Micro seine Position in diesem Marktsegment ausbauen.