Rund 10.000 SAP-Bestandskunden sollen in Deutschland bis 2025 auf SAP S/4 HANA umgestellt werden. Damit Systemhäuser diese Umsatzchancen erschließen können, ist spezielles Know-how im Bereich Stilllegung von SAP-Altsystemen erforderlich. Vor diesem Hintergrund hat die Data Migration Services AG, Spezialistin auf diesem Gebiet, ein Partnerprogramm entwickelt und will mit Hans-Jörg Berndt gezielt die Partnergewinnung in Deutschland forcieren.

Der 47-Jährige kennt aus seinen früheren beruflichen Stationen die Produkte und das Führungsteam von Data Migration Services bestens. Als Vice President Sales soll er sich mit einem rund zehnköpfigen Team insbesondere dem Auf- und Ausbau des indirekten Vertriebs mit Schwerpunkt Deutschland widmen. Berndt kann auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Implementierung und Migration von SAP-Systemen zurückgreifen.

Hans-Jörg Berndt kommt von GE Schweiz, wo er als Senior Program Director für die digitalen Programme des Power Service Business verantwortlich zeichnete. Davor war er mehr als zwanzig Jahre lang bei Alstom, zuvor bei ABB, in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Leiter der globalen SAP-Organisation.

"Mit Hans-Jörg Berndt konnten wir einen profunden Kenner unseres Geschäfts verpflichten, der die Herausforderungen der Unternehmen aus langjähriger Erfahrung kennt", sagt Tobias Eberle, CEO von Data Migration Services. "Wir unterstreichen mit der Neuschaffung dieser Funktion unser Commitment zum Channel und dessen Bedeutung für die Erreichung unserer ehrgeizigen Unternehmensstrategie."