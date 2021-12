Der bisherige Senior Vice President und General Manager Global Services und Technical Enablement, Hans-Jörg Roth, wird ab Januar 2022 die Nachfolge von Werner Knoblich bei der IBM-Tochter Red Hat antreten. Roth soll sich auf die Entwicklung und Umsetzung der Red Hat-Geschäftsstrategie in EMEA konzentrieren. Als Schwerpunkte werden die Segmente Enterprise und Channel Sales, Professional Service, Telekommunikation, Media und Entertainment, Consulting- und Training-Services sowie Funktionen in Abteilungen von Marketing, HR und Legal genannt.

Derzeit leitet Roth, seit 2016 bei Red Hat, die globalen Consulting- und Training-Services und war davor für das Service-Geschäft in EMEA zuständig. Seit über 20 Jahren im IT-Geschäft mit Kunden, Partnern und Communities war er in leitender Position bei IDS Scheer und Hewlett Packard in den Bereichen Business Process Management, IT-Strategie, Systemintegration und strategisches Outsourcing tätig. Dabei führte er große, heterogene und multinationale Teams.

Vorgänger Werner Knoblich, der 2003 zu Red Hat kam, zeichnete für ein starkes Wachstum des EMEA-Geschäfts verantwortlich und dem Ausbau des Vertriebs in 16 weitere Länder der Region. Bei der Einführung von Open Source-Technologien und Red Hat Enterprise Linux in Unternehmen sowie der Erschaffung eines starkes Partner-Netzwerk habe Knoblich maßgeblich mitgewirkt.

