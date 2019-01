Wie die Konzernzentrale aus Neckarsulm mitteilt, ist Hanspeter Oeschger zum Bereichsvorstand Bechtle IT-Systemhaus & Managed Services Schweiz ernannt worden. Der bisherige Geschäftsführer verantwortet seit Jahresbeginn die strategische und operative Ausrichtung der Schweizer Niederlassungen.

Mit der Neubesetzung der Bereichsvorstandsfunktion für die Schweizer Region endet auch die interimsweise Verantwortung durch Gerhard Marz, der diese seit 2014 wahrgenommen hatte. Benjamin Suter und Christian Speck als gemeinsame Geschäftsführer von Bechtle Steffen IT-Services sowie Léo Prado, Geschäftsführer Bechtle Steffen Suisse SA, berichten nun an Bereichsvorstand Hanspeter Oeschger.

"Die vergangenen Jahre waren eine tolle Erfahrung", erklärt Gerhard Marz, Bereichsvorstand Öffentliche Auftraggeber im Bechtle Konzern. "Besonders beeindruckt haben mich dabei die Leidenschaft und das Engagement, mit der sich die Kolleginnen und Kollegen für ihre Kunden einbringen – und wie sie nun gemeinsam an einem Strang ziehen. Es ist schön zu sehen, wie der Gedanke einer starken Gemeinschaft in zahlreichen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem sehr erfolgreichen Bechtle IT-Forum Schweiz, gelebt wird."

Weitere personelle Veränderungen

Darüber hinaus stärken weitere personelle Veränderungen in den Geschäftsführungen die Kooperation zwischen den Gruppengesellschaften im Schweizer Markt. So besteht die kooperative Geschäftsführung seit Januar 2019 aus Christian Speck, Markus Oeschger und - neu dabei - Comsoft direct AG-Chef Roger Suter. Im Gegenzug ergänzt Speck die Geschäftsführung bei Comsoft, was die Zusammenarbeit der Systemhäuser intensivieren soll.

"Der Schlüssel zur weiteren Beschleunigung unseres sich sehr erfreulich entwickelnden Systemhausgeschäfts liegt in der engen Verzahnung unserer vielfältigen Angebote und Kompetenzen", erklärt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Bechtle AG. "Hierbei hat Hanspeter Oeschger in den vergangenen Jahren außerordentliches Geschick und viel Umsicht bewiesen, wie die hervorragende Positionierung von Bechtle Steffen zeigt."