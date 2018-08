Das Konzept für Telekom-Partner wurde speziell für stationäre Elektrofachmärkte entwickelt und soll den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören neben einer neu konzipierten Telekom Shop-in-Shop-Fläche, auf der Produkte live vorgeführt werden können, auch digitale Verkaufs- und Beratungstools sowie eine Breitband-Verfügbarkeitsprüfung. Potenzielle Smart TV-Kunden können sich in der Fernsehabteilung EntertainTV und dessen Features live vorführen lassen.

Eine intensive Qualifizierung der Mitarbeiter aus der Telekommunikations-, PC- und TV-Abteilung gehört ebenfalls zum Partnerkonzept der Telekom. So wird aus der Zusammenarbeit ein Vorteil für beide Seiten. Während die Telekom das Sortiment um smarte Produkte bereichert, bringt der Fachmarkt das positive Kundenerlebnis und die optimale Beratung mit ins Spiel - der Unterschied zum Onlinehandel.

Telekom Lounge als Chance für integriertes Marketing.

Im unterfränkischen Haßfurt, bei der Euronics XXL Master's Schlegelmilch GmbH, begann am 24. Mai 2018 mit der Telekom Lounge eine neue Ära, wie Michael Schlegelmilch von Euronics XXL Master's Schlegelmilch GmbH erklärt: "Als ich erfahren habe, dass die Telekom ein Fachmarktkonzept auflegt, war für mich klar: Das will ich haben. Heutzutage ist es wichtig Produkte und Dienste erlebbar zu machen. Die Telekom hat mehr zu bieten als Mobilfunk und Festnetz. Das konnten wir durch dieses Fachmarktkonzept erlebbar machen."

"Und wir wollten es unseren Kunden nahebringen, um unsere Stärken noch besser unter Beweis zu stellen", ergänzt Schlegelmilch. "Auch das Schulungskonzept war für mich überaus wichtig. Wir benötigen gute und motivierte Mitarbeiter, die diese komplexen Themen unseren Kunden einfach und anschaulich vermitteln und gezielter beraten, wodurch wir uns wieder differenzieren vom Wettbewerb. Dadurch zeigen wir, wie wichtig uns unsere Kunden, das Einkaufserlebnis und die Zusammenarbeit mit der Telekom ist."

Für die Expert Reng GmbH in Neustadt an der Donau war es dann am 09. Juni 2018 soweit. Für Inhaber Stefan Reng-Wallat ist das Fachmarktkonzept ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit der Telekom: "Unsere große Herausforderung als auch Chance ist der immer enger werdende Wettbewerb mit immer komplexeren Themen. Jeder Kunde kann sofort im Internet jeden Preis hinterfragen. Dementsprechend liegt es an unseren Mitarbeitern, den Unterschied am Kunden spürbar zu machen."

"Des Weiteren möchte der Kunde keine einzelnen Produkte erwerben, sondern eine funktionierende Komplett-Lösung haben", ergänzt der Inhaber. "In diesem Zusammenhang bietet uns das Fachmarktkonzept der Telekom weitere Möglichkeiten, um unsere Stärken noch besser unter Beweis zu stellen und unsere Kunden noch gezielter beraten zu können. Das starke Markenimage der Telekom hilft uns, und gemeinsam werden wir das Einkaufserlebnis für die Kunden auf ein neues Niveau heben."

Der Fachmarkt Expert Gröblinghoff GmbH in Viersen feierte am 18. Juni 2018 die Eröffnung eines nagelneuen Markts, der gleich zu Beginn mit der Telekom Lounge ausgestattet wurde. Auch hier sehen die beiden Inhaber Birger und Marten Gröblinghoff in der Konzeption einen großen Schritt in eine noch erfolgreichere Zusammenarbeit mit der Telekom.

"Der starke Wettbewerb mit immer komplexeren Themen fordert uns heraus. Wir sehen ihn aber auch als große Chance", erklären die beiden Inhaber. "Wir bieten den Kunden funktionierende Komplett-Lösungen an und verkaufen nicht nur einzelne Produkte. Dabei hilft uns das Fachmarktkonzept der Telekom."

"Wir stellen damit unsere Stärken noch besser unter Beweis und beraten unsere Kunden noch gezielter", versprechen Birger und Marten Gröblinghoff. "Wir werden das Einkaufserlebnis für die Kunden gemeinsam auf eine neue Ebene bringen. Statt nur über Dienste zu sprechen, werden wir Sie erlebbar machen. Außerdem integriert sich die neue Fläche wunderbar in unseren nagelneuen Expert Fachmarkt. Die Kunden dürfen sich auf etwas ganz Besonderes freuen."