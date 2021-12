45 Expertinnen und Experten von Hauertmann IT-Consulting wechseln im Rahmen eines Asset Deals zu Adesso. Sie ziehen vom bisherigen Firmensitz am Dortmunder Phoenixsee zum Microsoft-Team auf dem Adesso-Campus in Dortmund um. Damit baut Adesso, das bereits Microsoft Gold Partner ist, seine Position im Segment Microsoft noch einmal aus: Der IT-Dienstleister verfügt nun über alle 18 möglichen Microsoft-Kompetenzen und hat bei 16 davon den Gold-Status. Auch daher gehört Adesso zu dem einem Prozent von 35.000 weltweit kooperierenden Partnern, die Microsoft zu seinem "Inner Circle" zählt.

Michael Hauertmann, Gründer und bisher Geschäftsführer von Hauertmann IT-Consulting, wird bei Adesso künftig das neue Competence Center "Agile" im Geschäftsbereich Microsoft leiten. "Wir wechseln von einem kleinen IT-Unternehmen in ein spannendes, stark wachstumsorientiertes Umfeld: Im Rahmen der international operierenden adesso Group können wir in anderen, interessanten Projektdimensionen mitwirken", erklärt Hauertmann. "Zudem eröffnen sich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bessere berufliche Weiterentwicklungs- und Aufstiegschancen."

"Das Team von Hauertmann IT-Consulting wird unser strategisch wichtiges Querschnittssegment Microsoft verstärken, so dass wir unsere Kunden speziell auch in Großprojekten über alle Branchen hinweg noch besser bedienen können", begrüßt Markus Lünsmann, Leiter des Geschäftsbereichs Microsoft bei Adesso, die Neuzugänge. "Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen wachsen wir auf über 400 Mitarbeitende im Bereich Microsoft und untermauern einmal mehr unseren Technologie-Führungsanspruch in diesem Segment."

