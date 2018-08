Die Haufe Group konnte ihr rasantes Wachstum aus den Vorjahren fortsetzen. In dem am 30. Juni 2018 beendeten Geschäftsjahr 2017/2018 erzielte das Freiburger Familienunternehmen insgesamt einen Umsatz von 366 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 waren es auch schon beachtliche 343 Millionen Euro, die Haufe erlöst hatte.

Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass dieses Wachstum allein aus rein digitalen Produkten erwirtschaftet wurde. Das Digital-Business trägt 95 Prozent zu den Erlösen bei: "In Zeiten digitaler Disruption ist die Business Performance von Unternehmen stark abhängig von ihrem digitalen Reifegrad. Dass wir gerade in diesem volatilen Umfeld weiterhin so stark wachsen konnten bestätigt, dass wir mit unserer Strategie genau richtig liegen. Wir werden weiterhin mutig sein und neue Wege gehen", sagt Haufe-Group-Geschäftsführer Markus Reithwiesner.

Und seine Kollegin von der Geschäftsleitung, COO Birte Hackenjos, ergänzt: "Eine Konstante bleibt dabei stets, die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum unseres unternehmerischen Handelns zu rücken. Hierfür werden wir in Zukunft noch stärker auf das Potenzial unserer Mitarbeiter setzen."

Die Kombination aus Software, Weiterbildungsangeboten und Consulting trägt bei Haufe zum Wachstum bei. Im Portfolio für Selbständige und Kleinstunternehmer hat insbesondere die Cloud-Lösung "lexoffice" stark zugelegt. Die Online-Buchhaltungslösung für Freiberufler und kleine Unternehmen hat die Anzahl ihrer Nutzer innerhalb eines Jahres auf 70.000 verdoppelt. Dabei macht sich vor allem die verfolgte Strategie bezahlt, Buchhaltung zu automatisieren und den Nutzern eine strategische Beratung auf Basis ihrer Daten anzubieten.

Die Zahl der Haufe-Mitarbeiter ist in den vergangen zwölf Monaten auf 1.950 angestiegen. Das Unternehmen ist an 19 Standorten in sechs Ländern vertreten, unter anderem in Freiburg, Stuttgart, München, Hamburg, Wiesbaden, Berlin, Leipzig, San Francisco, Boston, Barcelona, St. Gallen und Peking.