Jedes Jahr wandern Millionen von gebrauchten Batterien auf den Müll. Nicht alle davon sind wirklich leer. Laut des Batteriespezialisten Varta sind erst etwa die Hälfte der Energiespeicher am Ende ihrer Lebensdauer angelangt.

Es sind nicht nur die Batterien, die sich mit der Zeit ansammeln und bei denen man die Restkapazität nicht kennt. Viele Geräte zeigen einen niedrigen Ladestatus an, obwohl in den Zellen noch jede Menge Energie steckt.

Zwar hat Varta auch ein ureigenes Interesse daran, neue Batterien zu verkaufen, doch Dinge wegzuwerfen, die noch gut sind, geht den Schwaben dann doch zu weit. Mit ihrem kostengünstigen Batterie-Tester (UVP 9,99 Euro) können Verbraucher schnell den Füllstand der Batterien messen, bevor sie dann fachgerecht entsorgt werden sollten.

Drei Jahre Garantie

Mit dem handlichen Gerät lassen sich alle gängigen Batteriegrößen und Batteriesysteme durch Spannungsmessung auf ihren aktuellen Ladestand hin überprüfen, indem sie an den entsprechenden Kontakten unter den herausziehbaren Bügel gehalten werden.

Neben klassischen Alkaline-Zellen der Größen AA, AAA, C, D und 9V sowie Alkaline-Knopfzellen zeigt der Batterie Tester auch für Lithium-Primärsysteme oder wiederaufladbare NiMH-Zellen auf seinem integrierten LCD-Display an, wie viel Restspannung in der jeweiligen Batterie enthalten ist. Dabei wird zum einen die genaue Spannungsangabe in Volt ausgegeben, zum anderen auch eine dreistufige Batterie-Skala (Drei Striche: Voll - Zwei Striche: Nutzbar - Ein Strich: Ersetzen) angezeigt, um eine konsumentenfreundliche Erkennung zu gewährleisten, ob eine Batterie noch nutzbar ist oder ersetzt werden sollte.

Varta verzichtet beim Batterie-Tester auf eine Blister-Verpackung. Die Box ist komplett aus Karton und kann nach dem Kauf in die Papiertonne. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie.

