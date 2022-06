Die Fachhandelsgruppe Mescher ist seit 60 Jahren Spezialist im Bereich Hausgeräte, Küchen und Elektrokleingeräte. Zum 1. Juli 2021 wurde der von Walter Mescher gegründete Familienbetrieb an die dritte Generation übergeben. Im Zuge dessen wechselte das Unternehmen zur Euronics Deutschland eG. Die drei Standorte wurden mit Begleitung der Verbundgruppenzentrale in Ditzingen nun in drei eigenverantwortliche GmbHs überführt: Mescher Lagerstore (Karlsruhe-Durlach) unter der Leitung von Nadine Mescher, Thorsten Mescher und Uwe Struth sowie Mescher Küchen und Hausgerätewelt/ Miele Center Mescher (Ettlingen) unter der Geschäftsführung von Nadine Mescher, Svenja Gettler und Martin Wipfler und Euronics Mescher Fachmarkt-Center (Bretten) mit Geschäftsführer Jan Dufner. Gemeinsames Ziel bei der Neugestaltung der drei Unternehmen war es, die individuellen Standort- und Erfolgsfaktoren sowohl bei der stationären Ausrichtung als auch bei der Online-Strategie für Online-Vermarktung, stationäre Zuführung und regionale Sichtbarkeit in den Fokus zu rücken.

"Der Beitritt zur Euronics Deutschland eG hat sich für uns bereits heute bewährt: Durch die gesellschaftsübergreifende Einführung des HIW ERP-Systems konnten wir nicht nur Geschäftsprozesse optimieren, sondern auch unser stationäres Ladengeschäft am Standort Bretten innerhalb kurzer Zeit in einen Fachhandel mit zukunftsorientiertem Cross-Channel-Retail Konzept überführen", so Jan Dufner, Geschäftsführer Euronics Mescher Fachmarkt-Center in Bretten. Parallel wurde der mitgliederindividuelle Hausgeräte-Onlineshop premiumshop24.de mit exklusivem Produkt- und Markenportfolio realisiert. Federführend war hierbei die Leitungsebene des Mescher Lagerstores in enger Absprache mit der Verbundgruppenzentrale beteiligt. Darüber hinaus fungierte die Euronics Deutschland eG je nach Bedarf als engagierter Partner und Berater in der Nachfolgeregelung, Standort- und Marktpotentialanalyse, bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, im Ladenbau und der Flächenplanung, sowie bei der Sortimentsgestaltung und der Warenautorisierung. Überzeugt haben auch die unterschiedlichen Marketing- und Vertriebskonzepte, so zum Beispiel die professionelle Begleitung im zielgruppenorientierten und standortbezogenen Onlinemarketing oder das Qualifizierungsangebot für Mitarbeiter und Führungskräfte.

Euronics Auftritt vs. eigene Markenumsetzung

Mit dem Umbau des Ladenauftritts des Euronics Fachmarkt-Centers in Bretten und der standortübergreifenden IT-Restrukturierung wurde die Neuausrichtung an allen drei Standorten in den vergangenen Monaten erfolgreich umgesetzt. Sofort erhältliche, vorführbereite Hausgerätetechnik vor Ort bei gleichzeitiger Online-Warenverfügbarkeit sind die Eckpfeiler des neuen hybriden Geschäftsmodells. Darüber hinaus konnte durch die Vermittlung von Euronics eine strategische Partnerschaft mit media@home TÜX geschlossen werden. Der Spezialist für Unterhaltungselektronik und smarte Wohnwelten ergänzt seit Ende des Jahres das umfassende Hausgeräte-Angebot mit Hilfe eines Shop-in-Shop Konzepts. Am Standort Ettlingen wird die erfolgreiche Arbeit des Miele Centers Mescher mit Fokus auf hochwertige Küchen, Premium-Hausgeräteausstattung und eigenem Onlineshop fortgesetzt. Ergänzt wird diese durch das neue Miele Shop-Konzept sowie durch ein vollausgestattetes Küchenstudio. Zudem gewährleistet der Mescher Lagerstore in Karlsruhe-Durlach mit einem eigenen Markenauftritt, großer Sortimentsbreite sowie hoher Service-Orientierung die Zufriedenheit der Kunden.

Patrick Schwarzhaupt, Betriebstypenmanagement, Leiter Fachhandel und Spezialisierter Fachhandel der Euronics Deutschland eG, betont: "Wir freuen uns, dass wir dank unserer Systeme und Konzepte mit der Mescher Gruppe einen der anerkanntesten Hausgerätespezialisten von Euronics überzeugen konnten. Gemeinsam mit den Geschäftsführern haben wir die IT-Infrastruktur personenunabhängig und zukunftsfähig aufgestellt. Wir sind stolz darauf, mit allen Beteiligten die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Standorte gemeistert und innerhalb kürzester Zeit in einen kundenorientierten Cross-Channel Ansatz überführt zu haben."