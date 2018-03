Die Hanseatische Software-Entwicklungs- und Consulting GmbH, kurz HEC GmbH, steigerte ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um mehr als 20 Prozent auf rund 15 Millionen Euro. Dazu kamen auch noch 20 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord.

Neben der Entwicklung von Individualsoftware hat auch die Digitalisierungsberatung in immer größerem Umfang Anteil am steigenden Umsatz. Aber auch Beratungsthemen im Non-IT-Bereich wie Innovations- und Organisationsberatung werden von den HEC-Kunden nachgefragt.

Seit Ende 2017 bietet HEC diese Leistungen gebündelt in ihrer 100-prozentigen Tochterfirma Kurswechsel Unternehmensberatung GmbH an. Nicht zuletzt profitierte das Unternehmen auch in diesem Jahr von der guten Zusammenarbeit mit den Schwestergesellschaften innerhalb der Team Neusta-Gruppe.

"Die Beratungsleistungen rund um die Anpassungsfähigkeit von Organisationen spielen für Unternehmen jeglicher Größe eine immer zentralere Rolle", erklärt Thorsten Haase, Geschäftsführer der HEC GmbH, die sich als bester Arbeitgeber in Bremen und Niedersachsen beim Great Place to Work Institut platzieren konnte.

"Wir sind stolz auf diese gute Platzierung und sehen sie gleichermaßen als Ansporn, uns als Arbeitgeber weiterhin gut zu positionieren. Wir sind immer auf der Suche nach klugen Köpfen mit frischen Ideen, da wir nur so als Organisation selbst beweglich bleiben", hält Haase abschließend fest. (KEW)