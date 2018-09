Bei der Axians IT Solutions GmbH mit Sitz in Frankfurt, sind künftig die langjährigen Manager Armin Heigl und Rainer Merkhofer für die über 30-jährige Partnerschaft mit IBM verantwortlich. Ihr Ziel ist es, den Umsatz für IBM-Hardware, -Software und -Services aus 2017 von rund 54,9 Mio. Euro zu übertreffen.

Armin Heigl leitet seit 2018 als Director Software den IBM-Software-Vertrieb sowie das Beratungsgeschäft für die IBM-Produkte und -Lösungen. Daneben ist er für die Hersteller Citrix, Microsoft und VMware zuständig. Der Diplom-Ingenieur kam 1999 zur einstigen Fritz und Macziol und dort für den Microsoft-Vertrieb zuständig. Nach der Übernahme durch die französische Axians, die wiederum zum Vinci-Konzern gehören, war Heigl seit 2015 als Geschäftsbereichsleiter Business Productivity für die Beratungsleistungen diverser IBM-Produkte mitverantwortlich.

"Axians – allen voran die Bereiche Data Analytics und IT-Security – arbeitet seit Jahrzehnten sehr erfolgreich mit IBM zusammen und verfügt über hochqualifiziertes Personal mit aktuellem und zertifiziertem IBM-Know-how", erklärt Armin Heigl. "Wir pflegen sowohl bereichsübergreifend bei Axians als auch mit IBM ein starkes Netzwerk, um unseren Kunden innovative Services und Lösungen anzubieten."

Rainer Merkhofer ist seit 2013 bei Axians und leitet den Geschäftsbereich Data Analytics mit klaren Fokus auf IBM-Software. Wie Axians mitteilt, kann Merkhofer auf eine 30-jährige Laufbahn in mehreren ITK-Unternehmen und Systemhäusern zurückblicken. In seiner aktuellen Funktion als Leiter Data Analytics & Leiter IBM Software bei Axians Deutschland kümmert er sich um die Themen Analytics, Predictive Maintenance, IBM Watson und IBM Maximo. Zudem initiiert er Arbeitskreise zur engen Zusammenarbeit zwischen Axians und IBM Deutschland.

"Künftig werden wir vor allem in den Wachstumsfeldern Predictive Analytics, KI und IT-Security verstärkt IBM Watson-Technologie integrieren", kommentiert Rainer Merkhofer, Leiter Data Analytics und IBM Softwarevertrieb bei Axians Deutschland.

Auf der IBM Think in Frankfurt vom 9. bis 10. Oktober 2018 will Axians demonstrieren, wie produzierende Unternehmen datengestützt Entscheidungen treffen und somit Ausschuss reduzieren können.