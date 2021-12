Zum Jahresende werden die bisherigen Geschäftsführer Barbara und Bernd Arnhold das Unternehmen verlassen. Bernd Arnhold hat Kommdirekt 1995 in Friedberg gegründet. Damals "residierte" er noch in einer Dachgeschosswohnung, mittlerweile ist daraus ein 400 m² großes Loft-Büro in Augsburg geworden - mit 20 Angestellten aus acht Ländern.

Sie entwickeln erfolgreiche Digitallösungen in den Bereichen Marketing- und Lead-Automation, stemmen zahlreiche Website-Relaunch-Projekte und programmieren weiter an der Business-App Samoa für den digitalen Vertrieb. Zu den Kunden der Digitalagentur zählen unter anderem die Haufe Gruppe, der Mietwäsche-Anbieter für Hotels Greif, der Holzmann Verlag und der Bügelspezialist Veit.

Barbara und Bernd Arnhold übergeben den Führungsstab in dem sicheren Wissen, dass mit Heiko Horter der richtige Mann zur richtigen Zeit ans Ruder kommt. Horter kam unmittelbar nach seiner Ausbildung zum Informatiker im September 2009 zu Kommdirekt. Im Juni 2016 übernahm er bei der Digitalagentur die Stelle des Chief Digital Officer (CDO) und wurde Mitglied der Geschäftsführung.

Weitere Personalmeldungen finden Sie hier.