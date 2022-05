Mit seinem Internet-basierten Mietmodell "Printer4You" hatte Heino Deubner bei der Gründung 2015 einiges Aufsehen erregt. Zwar waren Leasing-, Miet- und Seitenpreismodelle in der Kopierer- und Druckerbranche nicht neu, doch die Vergleichbarkeit der Preise von verschiedenen Herstellern auf einem Internetportal inklusive Hardware, Supplies und Service gab es in dieser Form noch nicht.

Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten konnte Deubner damals das Angebot am Markt platzieren. Nun geht der ehemalige Also-Geschäftsführer und Druckerfachmann.de-Vorstand den nächsten Schritt: Unter dem neuen Namen "Miete24.com" können nun über 10.000 Office- und Home-Produkte für 12, 24 oder 36 Monate gemietet werden. Dafür wurde die einstige Printer Care Service, die hinter dem Druckerangebot Printer4You stand in die Miete24 P4Y GmbH überführt. Die eingeführte Marke gibt Deubner aber nicht auf: "Printer4you.com bleibt so in der Form langfristig bestehen. Miete24 verlinkt bei Druckern auf Printer4you.com", bestätigt er gegenüber ChannelPartner.

Zum neuen Portfolio gehören nun Laptops, Zubehör für Laptops wie Tastaturen und Mäuse, Drucker, Tablets, Smartphones, Gaming-PCs, Gaming-Laptops, Beamer, Monitore, Scanner, Headsets und Displays, aber auch Aktenvernichter, Luftreiniger und Kaffeevollautomaten. Demnächst werden laut Deubner E-Bikes, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner dazukommen.

Vermeidung von Elektroschrott

Nach Ablauf der Mietzeit können sich die Kunden entscheiden, ob sie das Produkt zurückgeben, es erneut mieten oder es kaufen. Werden die Geräte zurückgegeben, bereitet Miete24.com sie auf und vermietet sie erneut oder verkauft sie auf dem Gebrauchtmarkt. "Nachhaltigkeit hat für unser Unternehmen einen hohen Stellenwert. Wir möchten mit unserem Mietportal unnötigen Elektroschrott vermeiden und dabei helfen, Emissionen einzusparen. Darüber hinaus glauben wir, dass Unternehmen und Privatpersonen stets Liquiditätsreserven haben sollten, um handlungsfähig zu bleiben. Deshalb können sie die kostenintensiven Gebrauchsgegenstände auf Miete24.com zu günstigen und planbaren Raten finanzieren", erläutert der Miete24-CEO.

Auch für Händler kann sich das Angebot lohnen: "Reseller können sich als Wiederverkäufer registrieren und erhalten mindesten fünf Prozent Preisnachlass auf die Mietrate. Sie haben damit das Recht, das Mietprodukt weiterzuvermieten, beispielsweise im Rahmen von Managed Services", erklärt Deubner. Der Reseller muss sich so nicht um die Finanzierung kümmern. Zudem bietet Miete24.com bereits bestimmte Produkte im Mietmodell über den Bergheimer Distributor Siewert & Kau an (ChannelPartner berichtete). Zudem hat Despec bereits den Mietbutton implementiert. Ein weiterer großer Online-Anbieter soll laut Deubner in Kürze folgen.

