Heinz Kierchhoff ist seit Mai 2018 neu in der Geschäftsführung der Team Neusta GmbH. Team Neusta-Gründer Carsten Meyer-Heder will sich aufgrund seines politischen Engagements als CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt der Hansestadt aus dem operativen Geschäft der Holding zurückziehen.

Der promovierte Volkswirt Kierchhoff hat Erfahrung in der Markt- und Wirtschaftsforschung sowie in der Politik- und Unternehmensberatung. Er war 2008 an der Gründung des Bremer Start-Ups Aitainment beteiligt, die heute Sportradar Virtual Gaming GmbH heißt und zum Schweizer Sportradar Konzern gehört. Carsten Meyer-Heder war bei der Gründung als Investor mit der Neusta Holding involviert.

Vor seinem Aktivitäten im Sportwettgeschäft baute Kierchhoff von 1999 bis 2001 das Bremer Büro der Prognos AG auf, war danach Bereichsleiter für Unternehmensentwicklung und Auslandsakquisitionen bei der Wirtschaftsförderung Berlin sowie anschließend bis 2007 als COO eines Berliner Start-Ups tätig.

"Ich habe in den vergangenen Jahren einen engen Kontakt zu Team Neusta gepflegt. Insbesondere die gesamte Philosophie und das darauf gründende beeindruckende Wachstum entsprechen meinen Vorstellungen erfolgreichen Managements", erklärt Geschäftsführer Heinz Kierchhoff.

Die gesammelten Personalmeldungen der KW 26 finden Sie hier