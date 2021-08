Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen - es passiert immer wieder: Sicherheitslösungen, beispielsweise Firewalls, werden implementiert, ohne Regeln zu hinterlegen. Damit sind Sicherheitslücken vorprogrammiert, das Unternehmen selbst wähnt sich sicher, denn es wurde eine Lösung zum Schutz der IT eingesetzt.

Und selbst wenn alles korrekt eingerichtet ist - viele der neuen Bedrohungsszenarien lassen sich auch nicht immer mit herkömmlichen Mitteln verhindern.

Sicher ist, dass in den Unternehmen der Wunsch nach einem verlässlicheren Schutz vor Cyber-Attacken wächst. So plant mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland, in den nächsten 12 Monaten Projekte zur Verbesserung ihrer IT-Sicherheit umzusetzen - unter Einbindung von IT-Dienstleistern und Systemhäusern. Das ergab die jüngste Umfrage der COMPUTERWOCHE unter mehr als 2.400 IT-Entscheidern. Erst mit Abstand (46%) folgen Projektplanungen im Netzwerkbereich.

Dem Thema Security haben wir deshalb auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN am 9. und 10. September 2021 einen Schwerpunkt im Programm gewidmet.

Freuen Sie sich auf den Erfahrungsaustausch mit Partnern und Experten, unter anderem mit diesen Highlights:

Cybersecurity - Status quo und künftige Bedrohungsszenarien

In vielen Fachkreisen wird über neue Bedrohungsszenarien diskutiert, insbesondere wenn es populäre "Opfer" gibt. Dabei wären viele Angriffe schon mit heutiger Technologie leicht zu verhindern gewesen. In der Praxis gibt es einen eklatanten Unterschied zwischen dem "Status Quo" der IT-Lösungen und der Implementierung bei Kunden. Wie sich dieses Gap zügig schließen lässt und künftigen Bedrohungsszenarien an Schrecken verlieren können, schildert: Dr. Roland Kaltefleiter, Vorstand der NetUSE AG

Nicht alles ist Cloud - Hybride Cybersecurity in der Praxis

Marc Zimmermann, Leiter des Competence Centers Core & Hybrid Infrastructure bei IT-HAUS, und Jonas Spieckermann, Manger Sales Engineer CE bei WatchGuard, diskutieren den Weg vom klassischen On-Premise-Angebot zu einem hybriden Modell für Cybersecurity Erfahren Sie an einem Praxisbeispiel, wie sich das klassische Projektgeschäft um einfach bereitzustellende Cloud-Lösungen ergänzen lasst und neue Services für IT-Umgebungen der nächsten Generation entworfen werden.

Wie Superman seine Kunden vor Ransomware und Supply Chain Attacken schützen würde

Ausgeklügelte Cyber Attacken wie Ransomware sind allgegenwärtig und nehmen weiterhin an Frequenz und Komplexität zu. Doch wenn es jeden treffen kann, wie soll man sich und seine Kunden als MSP effizient schützen? Candid Wüest, Vice President of Cyber Protection Research bei Acronis, zeigt,

wie komplexe Cyber Attacken die Schwächen von Cloud Services ausnutzen

wie schnelles Desaster Recovery vor Datenverlust schützt

worin die Vorteile integrierter Schutzlösungen liegen

Weitere Programm-Highlights:

Insights zum Systemhausmarkt: Ausverkauf deutscher IT-Systemhäuser oder gesundes Wachstum? / Wachstumsstrategien für Systemhäuser / Prägende Markttrends und Zukunftsstrategien / Die besten Systemhäuser 2021

Management: Wachstums- und Führungsstrategien / War of Talents, Ausbildung & Karriere / mehr Sichtbarkeit fürs eigene Unternehmen schaffen / Förderprogramme

Automation: Befreien Sie sich und Ihre Kunden von Routinen! / Prozess-Effizienz für Projektteams / Modern Work während und nach Corona

Gehirn vs. Künstliche Intelligenz - Wer behält die Oberhand?

Cloud: Hyperscaler auf der Überholspur und die Folgen für den IT-Dienstleistermarkt / Toppt oder floppt Gaia-X? / Multi-Cloud-Strategie am Beispiel von Sysback: Best Practices & Blueprint / Perfect Match: Auda-Cloud im Terra-Rechenzentrum / Mit mehr Speed zu höheren Margen: Wie Service Provider den Vertrieb von Managed Cloud Services automatisieren

