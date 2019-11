Die Kindermann GmbH verstärkt ihr Team im Bereich Pro AV seit September 2019 mit Helge Borchert. Er betreut als Key Account Manager Pro AV im Vertriebsgebiet Nord die AV-Händler und Systemintegratoren.

Der staatlich geprüfte Betriebswirt gilt als ausgesprochener Vertriebsexperte, der auf rund 20 Jahre Berufserfahrung im IT- und AV-Markt zurückblicken kann. Zuletzt war er beim AV-Distributor Comm-Tec als Sales Manager für Signalmanagement und Konferenzsysteme tätig, bevor er zu Kindermann wechselte.

Seine Karriere startete Borchert 1987 bei der Telekom, bevor er 1995 in die ITK-Branche und dort in den Vertrieb wechselte. Durch seine langjährigen Tätigkeiten als Key Account Manager und Vertriebsleiter in verschiedenen IT-Unternehmen, kennt er nicht nur den Markt und die Händlerlandschaft, sondern bringt auch tiefgehende Lösungskompetenz mit, teilt Kindermann mit.

"Helge Borchert ist eine Bereicherung für unser Team", erklärt Jens Zechmeister, Head of Sales Pro AV bei Kindermann. "Mit seiner Expertise ist er der perfekte Partner für Händler und Systemintegratoren, um sie bei ihrer Arbeit qualifiziert zu unterstützen."