Seit dem 1. Februar 2021 ist Helko Kögel als Director Cyber Security beim IT-Beratungshaus Conet Technologies Holding GmbH. Er bildet mit dem bisherigen Bereichsleiter Joachim Janz eine Doppelspitze für den wachsenden Markt rund um Sicherheit in der Digitalisierung. Kögel soll den Fokus auf sensitive Unternehmen, öffentliche Auftraggeber und den Bereich Verteidigung richten und mit seinem Team Schwerpunkte bei der integralen Sicherheit von Digitalisierungsprojekten setzen.

Helko Kögel verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Cyber Security und Informationssicherheit. Der Diplom-Ingenieur war in seiner Laufbahn unter anderem in führenden Positionen bei Rohde & Schwarz, ESG, IABG, T-Systems und Siemens für Großprojekte verantwortlich. Seine Expertise umfasst Sicherheitsmaßnahmen im BOS Digitalfunk, in der Telematik beim Gesundheitswesen, bei IoT-Sicherheitsarchitekturen, für autonomes Fahren oder etwa kritischen Infrastrukturen.

„Wir freuen uns, mit Helko Kögel eine in der Cyber-Sicherheit so erfahrene Führungskraft gewonnen zu haben“, so Dirk Lieder, Geschäftsführer der Conet Solutions GmbH. „Insbesondere mit der Entwicklung und Einführung von zukunftsweisenden Dienstleistungen ist Helko Kögel bestens vertraut und wird uns daher zielgerichtet dabei unterstützen, unsere zukunftsweisenden Leistungsangebote noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten.“

„Cyber Security und Informationssicherheit durchdringen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung nahezu alle Bereiche der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung“, erklärt Helko Kögel. „Daher benötigen immer mehr Kunden und Partner umfassende Beratungs- und Technologiekompetenz, um Daten, Systeme, Anwendungen und Anlagen wirkungsvoll zu schützen. Gerade durch die Kombination neuartiger Cyber Security Services mit bestehenden Geschäftsfeldern kann eine deutliche Wertschöpfung auf Kundenseite gelingen.“