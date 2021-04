Die neue Arbeitswelt ist dezentraler, stärker "remote" ausgerichtet und teamorientierter denn je. Immer mehr Unternehmen setzen dafür auf integrierte Kommunikationslösungen und auf Cloud-Technologien. Der neue Standard ist Chat, Video, Telefon - und das alles vereint. Lösungen für Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS) machen es möglich. So können Wissensarbeiter schon heute von überall aus erfolgreich arbeiten.

In der Pandemie wurde Homeoffice salonfähig. Jetzt gilt es, aus den Erfahrungen zu lernen. Außerdem sind Unternehmen gefragt, die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten. Richtig umgesetzt, kann sich Remote-Arbeit positiv auf die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken. Unternehmen müssen aber eine "vernetzte Kultur" schaffen: Zum einen, indem sie Mitarbeiter bei der Work-Life-Balance unterstützen und die Interaktion der Teammitglieder aktiv fördern, zum anderen, indem sie effektive Kommunikationslösungen einführen, damit Teams einfach und schnell in Verbindung treten können.

UCaaS-Lösungen von RingCentral leisten genau das. Mit ihnen können Mitarbeiter und Teams effizient miteinander kommunizieren und strukturiert zusammenarbeiten. Neben den eng integrierten Grundfunktionen Chat, Video und Telefonie bietet RingCentral auch Features für Filesharing, Kalenderintegration, Aufgabenmanagement und Analysen - und unterstützt so die reibungslose Kollaboration von räumlich getrennten Mitarbeitern. In Kombination mit Hunderten von Standardintegrationen und offenen Anwendungsschnittstellen erhalten Teams eine nahtlose virtuelle Arbeitsumgebung, die höchste Produktivität ermöglicht.

RingCentral will gemeinsam mit Partnern wachsen

RingCentral hat einen hybriden Go-to-Market-Ansatz. Das Unternehmen vermarktet die UCaaS-Lösungen mit strategischen Partnern, führenden Service Providern sowie auch direkt. Das Ziel ist dabei immer: Die Kommunikation der Unternehmen zu verbessern und die Arbeitswelt von morgen zu ermöglichen.

Auch in Deutschland arbeitet RingCentral bereits erfolgreich mit Partnern zusammen. Zu den aktuellen Angeboten mit strategischen Partnern, die auf den UCaaS-Lösungen von RingCentral beruhen, gehören Unify Office von Atos, Avaya Cloud Office sowie Rainbow Office von Alcatel-Lucent. Außerdem kooperiert RingCentral mit Vodafone und ecotel. Für deren Kunden wird das UCaaS-Angebot von RingCentral beim Wechsel in die Cloud als führende Lösung bereitgestellt.

Sichere, lokale Datenspeicherung

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind das A und O, wenn Mitarbeiter mit UCaaS-Lösungen arbeiten. Bei RingCentral hat (Daten-)Sicherheit deshalb oberste Priorität. Der Anbieter gewährleistet mit sieben widerstandsfähigen Sicherheitsschichten, dass User-Daten absolut sicher gespeichert und verarbeitet werden. Mit der jüngsten Übernahme eines Anbieters kryptografischer Technologien bietet RingCentral zudem auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für seine UCaaS-Lösungen an.

Auch in Deutschland hat RingCentral investiert. In Frankfurt am Main steht inzwischen ein Datacenter auf Enterprise-Niveau. Alle Daten werden hier lokal gespeichert. Die Mitarbeiter erhalten nur eine lokale Telefonnummer, die überall funktioniert - unabhängig davon, wo sie sind und welches Endgerät sie nutzen.

Von Gartner und IDC als Leader eingestuft

Im deutschsprachigen Raum ist RingCentral noch ein Hidden Champion. Laut US-Marktforschern ist das kalifornische Unternehmen jedoch einer der weltweit führenden Cloud-Anbieter für Kommunikation und Zusammenarbeit. Sowohl im UCaaS Magic Quadrant 2020 von Gartner als auch in den im Februar 2021 veröffentlichten IDC-Berichten "MarketScape UCaaS" - sowohl für die Segmente Enterprise und SMB - wird RingCentral als Leader eingestuft.

Ermöglichen auch Sie Ihren Kunden "work from anywhere" und profitieren Sie vom Angebot des weltweiten Marktführers RingCentral. In einem kostenlosen Partner-Webinar erfahren Sie, wie Sie gemeinsam mit RingCentral die Zukunft der Kommunikation gestalten und wie Partner von RingCentral mit UCaaS ihren Umsatz steigern. Anmelden können Sie sich direkt hier. Weitere Infos bekommen Sie auch unter https://www.ringcentral.com/de/de oder per E-Mail an partners@ringcentral.de.