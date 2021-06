Helmut Freytag ist seit September 2020 kommissarisch Head of Partner Sales bei Placetel. Nun hat er zusätzliche Ressourcen und einen erweiterten Verantwortungsbereich bekommen und will beides nutzen, um den Aufbau des indirekten Vertriebs bei der Cisco-Tochter zu forcieren. Freytag kam im Juli 2019 als Senior Channel Manager zu dem Unternehmen. Er war zuvor zunächst als Channel Manager für die Region Süd und dann als Alliance Manager Distribution & Wholesale bei Nfon. Im Distributionsgeschäft kennt er sich durch seine Zeit bei Sysob (als Channel Manager) sowie 13 Jahre in unterschiedlichen vertrieblichen und technischen Positionen bei Allnet aus.

Als Channel-Leiter plant Freytag vielfältige Neuerungen im Placetel-Partnerprogramm. Flankierend sollen weitere personelle Ressourcen hinzukommen. Ein Partnerportal, über das sich das gesamte Tagesgeschäft abwickeln lässt, steht bereits jetzt zur Verfügung. "Unsere Partner brauchen nur 15 Minuten von der Registrierung bis zum ersten Kunden", erklärt Freytag. Im Partnerportal selbst sind CRM, Angebotserstellung und Abrechnung in einer Oberfläche. Hier will Freytag Partnern demnächst weitere Kontaktkanäle, etwa einen Live-Chat mit dem Partner-Team bereitstellen.

"Alles so schnell und einfach wie möglich"

"Placetel ist seit Jahren Treiber der Digitalisierung in der ITK-Branche. Dass wir dieses Know-how jetzt noch stärker in den Channel bringen, hilft den Resellern, die Bedürfnisse ihrer Kunden nach moderner Kommunikation aus der Cloud zu erfüllen. Und das alles so schnell und einfach wie möglich", erläutert Freytag seine Herangehensweise.

Die Channel-Kompetenz im Unternehmen soll in den kommenden Monaten auch durch eine deutliche, personelle Verstärkung vertieft und verbreitert werden. Ebenfalls umfangreicher gestalten will Freytag die Weiterbildungsmöglichkeiten für Partner über die Placetel Academy. Zusätzlich bekommen neue Partner mit "Starter Packages" das erforderliche Rüstzeug, um die breite Produktpalette schnell in jeder Kundenzielgruppe effizient vertreiben zu können.

Placetel Mitgründer und Leiter Vertrieb, Marketing und Produktmanagement, Italo Adami sagt dazu: "Wir sind froh, mit Helmut Freytag einen ausgewiesenen Channelexperten für den Ausbau unseres Teams und des Channelgeschäfts an Bord zu haben. Das ist nur der erste Schritt unseres massiven Investments in den Channel und zeigt, dass das starke Wachstum unseres Partnergeschäfts für uns Priorität besitzt."

