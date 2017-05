Die bayerische Nfon AG holt sich mit Helmut Freytag eine gehörige Portion Vertriebskompetenz ins Haus. Bevor er zum Anbieter von Cloud-Telefonie "Made in Germany" wechselte, war Freytag für den Channel des Spezialdistributors Sysob aus Schorndorf zuständig. Davor war er ebenfalls als Channel Manager von 2013 bis 2015 in Diensten von Blackbox, einem weltweit tätigen US-Kommunikationsspezialisten mit deutscher Niederlassung in München.

Grundlage seiner über 18 Jahre währenden Channel-Erfahrung ist jedoch seine langjährige Tätigkeit beim Netzwerkgerätehersteller und VAD Allnet, wo Freytag als Account Manager 1998 begann und über Key Account und Produkt Manager bis hin zum Senior Productline Manager für Netzwerklösungen Verantwortung übernahm.

Die Nfon AG vertreibt nach eigenen Angaben ihre Produkte ausschließlich über den indirekten Vertriebsweg. (KEW)

