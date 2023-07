Seit 1. Juni 2023 ist Herbert Lohninger nicht mehr CIO der Salzburger Universität. Der Manager ließ den Bildungsbereich hinter sich und wechselte als CDO zum Wiener Systemhaus ACP Group. Die Stelle wurde neu geschaffen. Lohninger berichtet dort an den Vorstand.

Er freue sich besonders darauf, mit seinem Team sowie den ACP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen in Österreich und Deutschland gemeinsame Projekte anzugehen, erklärte Lohninger gegenüber dem CIO-Magazin. "Diese enge Zusammenarbeit in den Projekten ermöglicht es uns, unsere Fachkenntnisse zu bündeln und gemeinsam an innovativen Lösungen zu arbeiten," so der Manager.

Getrenntes zusammenbringen kann Lohninger: Seit 2020 leitete er die IT der Paris London Universität Salzburg (PLUS). Seine Hauptaufgabe dort war, die Hochschule mit ihren heterogenen Systemen und Nutzergruppen zu digitalisieren. Dazu konsolidierte und modernisierte er die IT-Systeme, koordinierte Digitalisierungsprojekte und überarbeitete Prozesse. (Lesen Sie dazu auch: "IT-Komplettsanierung an der Uni Salzburg")

Davor war Lohninger über zwanzig Jahre in verschiedenen Positionen für die IT-Tochter der Porsche Holding tätig. Dort startete er 2000 seine Karriere als System Engineer und arbeitete sich bis zum Head of Digital Workplace Services hoch.

Die ACP Group hat ihren Hauptsitz in Wien und unterhält mehr als 50 Standorte in Österreich und Deutschland. Der IT-Dienstleister offeriert Leistungen für IT-Infrastruktur, Softwarelösungen und Services in den Bereichen Hybrid Cloud & Datacenter, Modern Workplace, Network & Security sowie Digitalisierung. 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen laut eigenen Angaben 900 Millionen Euro Umsatz und beschäftigte zirka 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.