Die neue Kooperation verbindet die Vertriebsexpertise der Herweck AG mit der innovativen Vision von Orange Mobile und ihrer Marke Fancell, eine exklusive Plattform für türkische Fußballfans zu schaffen. Fancell bietet attraktive Mobilfunktarife aus dem Telefónica-Netz und kombiniert sie mit Erlebnissen sowie weiteren Vorteilen für Fußballfans der türkischen Liga.

TK-Angebot für Fans

Neben günstigen Tarifen und schnellen Internetpaketen bietet Fancell eine Vielzahl exklusiver Vorteile für Fans an. Darunter sind Tickets für Fußballspiele in der Türkei, Rabatte auf Flüge, Hotel und Urlaubsbuchungen, Angebote diverser türkischer Unternehmen und Gewinnspiele um signierte Trikots, Stadionführungen oder Treffen mit Spielern aus der türkischen Liga. Mit dem Fachhandels-Support von Herweck will Fancell seine Präsenz auf dem deutschen Markt ausbauen und seine einzigartigen Angebote einem breiten Publikum zugänglich machen.

"Ich freue mich sehr, dass unser breites Mobilfunkportfolio weiterwächst und unsere zahlreichen Fachhändler dies an die türkische Community adressieren", erklärt Can Güntuncer, Executive Vice President Mobile bei Herweck. "Diese neue Kooperation bietet zusätzliche Vermarktungschancen, die über die reine SIM-Karte hinausgehen."

"Mit Herweck als unserem Distributor haben wir den idealen Partner für das Fancell-Projekt gefunden", sagt Mukaddes Gültekin, CFO von Fancell. "Die Expertise und Marktkenntnis von Herweck sind entscheidend, um unsere innovativen Lösungen effektiv zu unseren Kunden zu bringen. Diese Partnerschaft gewinnt zudem eine ganz neue Bedeutung im ethnischen Bereich, da sie es uns ermöglicht, gezielt auf die Bedürfnisse vielfältiger Gemeinschaften einzugehen und erstklassige Möglichkeiten sicherzustellen."

Interessierte Fachhändler finden weitere Informationen zum Einstieg in die Vermarktung der Fancell-Produkte im Partnernetzwerk von Herweck unter diesem Link.