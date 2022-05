Wie sehr der Channel den direkten Kontakt zwischen Herstellern, Distributoren und Händlern vermisst hat, ist bei der Herweck-Hausemesse im saarländischen St. Ingbert deutlich geworden: Über 1.200 Fachbesucher wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und sich an den Ständen von knapp 100 Ausstellern über die neuesten Produkte und Lösungen zu informieren. Vorstand Jörg Herweck spricht von "einem guten Zeitpunkt" für die Messe: "Die Leute haben Lust, endlich einmal wieder herauszukommen", stellt er fest.

Auch den Herweck-Verantwortlichen hat der direkte Kontakt zu den Geschäftspartnern gefehlt. Trotzdem sei man gut durch die Pandemie gekommen. Herweck führt dies auch auf die Möglichkeit zurück, als inhabergeführtes Unternehmen flexibel agieren und so die Verfügbarkeit gewährleisten zu können: "Wir konnten den Lagerbestand hochhalten", bestätigt er. Da es derzeit keinen wesentlichen Wertverfall der Ware gebe, sei das Risiko voller Logistikzentren eher gering: "Es zählt nicht der Preis, sondern die Verfügbarkeit", meint Herweck. Das schlägt sich auch im Umsatz nieder: Mit mehr als 500 Millionen Euro konnten die Saarländer vergangenes Jahr eine neue Bestmarke setzen.

Cloud-Telefonie unter Eigenmarke Callamar

Für eine Überraschung sorgte die Vorstandsriege um Jörg Herweck, Dieter Philippi, Hans-Jürgen Witfeld mit der Ankündigung einer eigenen Cloud-Telefonie-Lösung. Unter der Eigenmarke "Callamar" können Fachhandelspartner künftig ihren Kunden ein skalierbare Telefonlösung mit Softphone Clients für MS-Windows und macOS, vollintegrierte Mobile-App für IOS und Android Microsoft, eine MS-Teams-Anbindung sowie eine einfache Individualisierbarkeit anbieten. "Ob Vermittlungs-, Wholesale- oder Whitelabel-Modelle, wir bieten für jeden Kunden die passende Lösung an", verspricht Norbert Thewes, Leiter UC bei Herweck. Möglich macht das Angebot eine Kooperation mit Ednet.

Herweck bietet so seinen Partnern eine Alternative zum klassischen Telefonanlagengeschäft, das bei vielen Kunden mittlerweile als Auslaufmodell gilt. Als Zielgruppe sieht der Distributor Kunden aus dem KMU-Umfeld und dem gehobenen Mittelstand. Den etwas ungewöhnlichen Namen Produktnamen erklärt Jörg Herweck so: "Tintenfische sind sehr intelligente Tiere. Sie können nicht nur die Farbe wechseln oder verschlossene Schraubverschlüsse öffnen. Sie sind wendig, aufmerksam, einfallsreich, schlau und anpassungsfähig. Das ist auch unser Anspruch". Zudem stecke "call" mit im Namen und schlage die Brücke zur tatsächlichen Bedeutung. Die Vielzahl der Arme symbolisiere treffend die zahlreichen Lösungen, für die Callamar einsetzbar ist. "Und der Name ist außergewöhnlich, das prägt sich ein", meint er.

Neben der Ankündigung der Cloud-Telefonie-Lösung hat der Grossist die Hausmesse genutzt, um die erste Station der anstehenden Roadshow, die exklusiv zusammen mit Jabra gestaltet wird, bereitzustellen. Weitere Termine sind:

• 31.05.22 Münster/Dortmund

• 13.06.22 Hamburg

• 15.06.22 Berlin/Potsdam

• 27.06.22 Freudenstadt

• 12.07.22 München

• 20.09.22 Dresden



Mit gut 1.000 Gästen feiert Herweck in Saarbrücken eine rauschende Partynacht.

Die traditionelle Herweck-Party-Location zur Hausmesse "Perspectives": Das E-Werk in Saarbrücken.

Der Herweck-Vorstand mit Jörg Herweck, Hans-Jürgen Witfeld und Dieter Philippi begrüßt die Gäste.

Nachdem per Applaus das Partymotto des kommenden Jahres, "Der große Gatsby", ermittelt wurde, kann Jörg Herweck gleich mit dem passenden Outfit dienen.

Doch erst ist das aktuelle Motto "Tausendundeine Nacht" dran: Holger Kretschmann und Carina Bender (beide CB Shop) haben sich entsprechend in Schale geworfen.

Herweck-Logistikchef Philippe Geyer und Vorstand Hans Jürgen Witfeld freuen sich über die reibungslose Partylogistik ohne Getränkelieferengpässe.

Mit zwei Bands ist wieder für Stimmung gesorgt: Hier die Billy-Idol-Tribute-Band "Idolized".

Maximilian Mansfeld und Dennis Korunskji (beide TarifeGuru) sind auch ausgesprochene Party-Gurus.

Selina Gouverneur und Nico Follmann (beide Herweck) genießen die Show.

Armin Weiler (ChannelPartner) bedankt sich bei Dominik Walter (Herweck) für die herzliche Einladung zur Hausmesse.

Michael Gohr (Herweck) mit Scheich Andreas Will (Mobil-World).

Tora Abel und Alexander Perkams (Witt Event).

Vor der erfolgreichen Party war aber erst einmal die Hausmesse am Firmensitz in St. Ingbert-Rohrbach angesagt.

Die Besucher werden herzlich empfangen.

Die rund 100 Messestände im extra dafür aufgestellten Ausstellungszelt waren laut Herweck schnell ausgebucht.

Garantiert stubenrein: Der Roboterhund.

Am Oppo-Stand wird am Rad gedreht: Die glücklich Gewinnerin Jasmin Hoffmann (ITMT) bekommt von Carlo Gabriel Tobias (Oppo) einen Preis überreicht.

Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Kein Wunder, dass die Herweck-Vorstände Dieter Philippi, Jörg Herweck und Hans-Jürgen Witfeld bester Laune sind.

Der Networking- und Catering-Bereich ist gut gefüllt.

Bei sommerlichen Temperaturen ist nicht nur das Messezelt sondern auch der davor geparkte Telekom-Eiswagen mit der Spezialität "Magenta-Eis" gut frequentiert.

