Die Herweck AG, Spezialdistributor für Telekommunikation und Informationstechnologie, hat die Leitung des Bereichs Beschaffung und Produktmanagement Mobilfunkgeräte Open Market in die Hände von Lars Walther übergeben.

Sein Vorgänger, Marco Herges, verließ die Saarländer in Richtung Brandenburg und kümmert sich nun bei der Faro-Com GmbH & Co. KG um deren Hardware Management. Lars Walther verantwortet in seiner neuen Rolle nicht nur die langfristige strategische Betreuung des Mobilfunk-Portfolios, sondern soll zusätzlich Herwecks Beziehungen zu den Herstellern und Einkaufsquellen intensivieren sowie innovative, neue Produkte ins Angebot aufnehmen.

Telekommunikations-Profi Lars Walther bringt Einkaufserfahrungen aus über 17 Jahren bei der Komsa AG mit, wo er zuletzt als Vendor Manager Mobilfunk beschäftigt war.

"Ich freue mich, mit Herrn Walther einen erfahrenen Manager für die Leitung des Mobilfunkteams gewinnen zu können", erklärt Dominik Walter, Leiter Einkauf und Produktmanagement bei Herweck, zur Personalie. "Er wird die Ansprüche unserer Partner in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen und somit unsere erfolgreiche Arbeit noch einen entscheidenden Schritt voranbringen."